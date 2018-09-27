Очевидцы записали драку таксиста и водителя "Газели"

Очевидцы сняли на видео разборки водителей автомобиля такси и грузовой "Газели". Инцидент произошел на улице Энгельса в городе Верхняя Салда Свердловской области, передает URA.Ru. О том, что стало причиной конфликта – не сообщается.
На записи видно, как мужчины толкаются и выясняют отношения. При этом водитель легковушки долго не может успокоиться и продолжает вызывать на бой "газелиста". Драка продолжалась до тех пор, пока прекратить ее мужчин не уговорил водитель одной из проезжавших мимо машин.
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