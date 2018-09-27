В московском метро неадекватный мужчина набросился на полицейского

Мужчина в неадекватном состоянии набросился на сотрудника полиции на станции "Александровский сад" в столичной подземке. Это уже второй случай нападения на сотрудника правоохранительных органов за месяц.
В данный момент злоумышленника задержали. На место ЧП следует подкрепление, передает сайт "Комсомольская правда". Насколько серьезно пострадал полицейский, не уточняется.
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