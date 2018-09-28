Пассажирский Boeing утонул после крушения (видео)

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Папуа – Новой Гвинеи Air Niugini рухнул в воду во время посадки на острове Чуук в Микронезии, передает телеканал "360". На борту находились 35 пассажиров и 12 членов экипажа. Во время ЧП никто не пострадал. На записи очевидцев видно, что лайнер погрузился под воду.
Сообщается, что воздушному судну оставалось 150 метров до взлетно-посадочной полосы. По другой версии, Boeing 737 выкатился за ее пределы после приземления, передает Ura.ru. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
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