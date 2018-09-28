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Происшествия

Королеву красоты убили в собственной машине

Тара Фарес. Фото: instagram.com/its.tarafares
Победительница конкурса "Мисс Ирак" Тара Фарес застрелена в Багдаде. Девушка регулярно публиковала на своей странице в Instagram откровенные снимки, чем вызывала раздражение определенной части традиционного общества.
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Фарес завоевала титул в 2015 году. Именно тогда в Ираке впервые после 1972 года прошел конкурс красоты. Затем модель уехала в Европу, но позже все-таки вернулась на родину.

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Тара была известна своими весьма провокационными для местного общества фотосессиями. На ее Instagram подписаны почти три миллиона пользователей.

Восточную красавицу нашли мертвой в ее спортивной машине, передает сайт телеканала Kurdistan24 со ссылкой на МВД Ирака.

"Три пулевых ранения — два в голову и третье – в область груди", – отметил директор службы здравоохранения района Эр-Расафа Касем Абдель Хади​​​.

МИД Ирака начал расследование убийства модели. Правоохранители не исключают, что Фарес погибла именно из-за своих откровенных снимков. "Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость", – подписано последнее фото в ее Instagram.

Напомним, летом этого года в курортном турецком городе Бодруме погибла популярная исполнительница Хэсер Тулу. Ее расстреляли в увеселительном заведении "Медуза" на Барлар-стрит. Девушка родилась в Измире. Ее клип на песню Ömür Törpüsü собрал на YouTube более миллиона просмотров.

Автор: Людмила Фоканова28 сентября 2018, 13:55
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