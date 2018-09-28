Новейший истребитель F-35B разбился в США

Боевой самолет США разбился в штате Южная Каролина. Пилот остался жив, ему удалось катапультироваться.
По предварительной информации, это был истребитель пятого поколения F-35B. Пилота сейчас осматривают врачи. Ранее F-35B впервые принял участие в боевой операции. По заявлению Пентагона, самолет успешно нанес удар по наземным целям в Афганистане, передает РИА Новости.
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