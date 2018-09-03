В московском метро застрелили полицейского
Тело полицейского обнаружила уборщица, услышавшая выстрелы и отправившаяся посмотреть, что случилось. Специалистам удалось восстановить приблизительный ход событий.
Сообщается, что 23-летний сержант полиции Андрей Р. остановил пассажира для проверки документов. Тот попросил отвести его в туалет, передает Тelegram-канал 112. Заметив, что мужчина слишком долго находится в комнате, страж порядка вошел следом за ним.
Там пассажир набросился на полицейского. По некоторым данным, он выхватил у Андрея Р. табельное оружие. Согласно другой информации, преступник изначально был вооружен. Как бы то ни было, он выстрелил в голову правоохранителю. С места преступления злоумышленник скрылся на поезде.
Подозреваемый был объявлен в розыск, его удалось задержать. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ночью на станции метро «Курская» мужчина убил полицейского, который остановил его для проверки документов. Злоумышленник попросился в туалет, и сотрудник проводил его. Чуть позже полицейского нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову. Подозреваемый задержан pic.twitter.com/6r5PhfCAfR— НТВ (@ntvru) 3 сентября 2018 г.
Отмечается, что это была последняя смена Андрея Р. – он подал рапорт об увольнении. У него остались жена и маленький сын, передает Тelegram-канал Mash.
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