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Происшествия

Отдыхавшая на яхте миллиардера модель умерла при загадочных обстоятельствах

Шинейд Макнамара. Фото: instagram.com/sineadmcnamara
20-летняя австралийка Шинейд Макнамара при загадочных обстоятельствах умерла после пребывания на яхте 87-летнего миллиардера из Мексики. Ее обнаружили без сознания на борту судна у берегов Греции. 
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Известная в своей стране модель работала на яхте Mayan Queen IV и провела там последние четыре месяца. Чем именно занималась там девушка, не уточняется. Однако, судя по постам в Instagram, Шинейд весело проводила время, совмещая работу с отдыхом.

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Яхта стоимостью 140 миллионов долларов принадлежит мексиканцу Альберто Баильересу. Он покинул судно за два дня до случившегося, передает Unilad.

По некоторым данным, Шинейд скончалась в вертолете по дороге в больницу. Гибель сестры подтвердил Джейк Макнамара. Он рассказал, что девушка любила путешествия и приключения.

По данным полиции, на яхте в отсутствие миллиардера оставались члены экипажа, персонал и Шинейд. Пока смерть девушки расследуется как самоубийство.

Напомним, что в октябре прошлого года в Шанхае при загадочных обстоятельствах умерла 14-летняя модель, уроженка Перми. Сообщалось, что ей стало плохо на подиуме. Также говорилось о том, что девушка страдала от менингита. Позже российские дипломаты рассказали, что ей был поставлен диагноз "полиорганная недостаточность на фоне инфекционного поражения нервной системы и сепсиса".

Автор: Людмила Фоканова3 сентября 2018, 10:09
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