Умерла замдиректора театра "Современник"

Замдиректора театра "Современник" Лидия Постникова умерла в возрасте 96 лет. Известно, что некоторое время артистка боролась с недугом.

Постникова работала в "Современнике" с 1962 года. За семь лет она выросла до должности заместителя директора. "И даже чувствуя себя не очень хорошо, постоянно интересовалась, как дела в театре. Он был не просто ее домом", – передает ТАСС. Прощание состоится в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово 5 сентября, передает ТАСС.