Объявлен план "Перехват": в Москве устроили перестрелку

В столице на Варшавском шоссе было совершено разбойное нападение на двух человек. В данный момент подозреваемых разыскивает полиция, пишет ТАСС.
По предварительной информации, несколько злоумышленников выстрелили из неустановленного оружия в сторону двух мужчин во время передачи крупной суммы денег, передает Пятый канал. Кроме того, подозреваемые отняли деньги и быстро скрылись на легковых автомобилях. Для поимки опасных преступников в Москве объявлен план "Перехват".
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