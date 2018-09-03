Опухоль убила знаменитого рок-музыканта

Клавишник австралийской рок-группы группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвэй Сэведж скончался в возрасте 58 лет. Смерть музыканта подтвердили на сайте коллектива.
"Наш любимый Конвэй ушел из жизни в воскресенье вечером", – говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что его сильно любили "как члены группы, так и поклонники". Причиной смерти музыканта стала опухоль головного мозга, которую диагностировали в 2017 году, передает RT.
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