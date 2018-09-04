В Москве из окна пытались выбросить окровавленную женщину

В ночь на 4 сентября в службу 112 поступило сообщение о том, что мужчина, вооруженный ножом, пытается выбросить из окна дома №17 на Очаковском шоссе на западе Москвы женщину в крови, передает телеканал "360". На место выехала скорая помощь.
Уточняется, что мужчина, в руках которого очевидцы заметили похожий на нож предмет, общественной угрозы не представлял. Подробности выясняются.
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