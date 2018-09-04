В Москве у двух мужчин отобрали сумку с миллионом

Вечером 3 сентября трое вооруженных бандитов ограбили двух мужчин на Варшавском шоссе в Москве, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Они избили и обстреляли своих жертв, после чего похитили сумку, в которой находилось больше миллиона рублей.

С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле Mercedes. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".