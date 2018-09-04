Тяжелый недуг унес жизнь народного артиста России

В Донецке взорвали Захарченко Умер Иосиф Кобзон Степаненко судится с Петросяном Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Водолазы приступили к разбору Крымского моста
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
партнеры
Вторник 4 сентября
Лента новостей
20:55
Ослепли от алкоголя: шокирующий поворот в трагедии группы Дятлова
20:14
51-летняя Памела Андерсон решила родить молодому любовнику
19:20
Истеричный Киев забыл наказать Москву
18:57
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
18:36
45-летняя Высоцкая сразила роскошными формами
18:20
Перестал работать популярный видеохостинг YouTube
18:06
Бородина нелепо оправдалась за высмеивание годовщины трагедии в Беслане
17:58
Попавшего в допинг-скандал из-за Родченкова спортсмена бросили на произвол судьбы
17:46
Москва повышает скорость
17:23
Украинцы бьются в припадке из-за свадьбы с Путиным
17:12
Почему Пугачева не ездит в гости к Крутому
17:05
Большое метрокольцо пройдет под каналом имени Москвы
17:03
Гимнастка Мамун возбудила откровенным фото в купальнике
16:46
В Москве появится новое кольцо
16:32
Расставившая ноги перед Черчесовым Канделаки взбудоражила народ
16:28
Яковлев использовал Сорина: раскрыта грязная подноготная "Иванушек"
16:02
Коммунисты лидируют по числу кандидатов с судимостью
15:49
"Был истерически-психическим": Голубкина о легендарном Миронове
15:49
Кремль напомнил о подлых нападках на Путина
15:32
Заведующая детским садом станцевала воспитанникам стриптиз (видео)
15:03
Общественная палата направит почти 4 тыс. наблюдателей на выборы мэра Москвы
14:58
65-летнюю Проклову обругали за случки и дерзкое мини
14:50
Как получить гражданство Мальты в 2018 году
14:47
"Тебя нет!": Чехова взвыла из-за агрессивного рака
14:39
Актриса Зоя Федорова погибла от рук близкого человека
14:35
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
14:28
Рубль подорожал на торгах
14:15
Взлохмаченная Собчак в халате прилюдно сверкнула грудью
14:09
В Башкирии насмерть разбился мотоциклист
14:02
"У меня появилась дочка!": 59-летняя Гузеева объявила о прибавлении
13:59
Под Волгоградом произошло таинственное убийство инженера
13:46
В Удмуртии пьяный хулиган поджег обелиск Герою СССР
13:44
Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
13:42
Собянин рассказал о важности выборов в эмоциональном ярком ролике
13:23
Заворотнюк цинично обокрали в собственном доме на миллион
13:19
При пожаре в Казани погибла пенсионерка
13:11
Уличный гонщик разбил три машины и сбежал
12:50
Сияющая Пугачева восхитила вечной молодостью
12:49
Максакова рассказала о приставаниях Вороненкова к ее маленькой дочери
12:48
В Югре машина ДПС насмерть сбила велосипедиста
12:41
Молодой лихач устроил смертельное ДТП в Омске
12:31
Водитель впал в кому после лобового столкновения
12:25
Депутат Николаев просит разобраться в жестоком убийстве медведя
12:15
В Ростове влюбленные избили полицейского
12:14
Карина Мишулина отощала из-за грязного скандала
12:06
В исправительной колонии на Урале произошел пожар (видео)
12:00
Раскрыты детали тайного прощания с Кобзоном
11:52
Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной
11:35
Шарапова нелепо оправдалась за позор на чемпионате
11:29
В ДТП с маршруткой пострадал семилетний ребенок
11:25
Обнаженная грудь 54-летней Эппле стала сенсацией
11:20
В новые школы и детсады Москвы пошли семь тысяч детей
11:16
Пожар на нефтебазе во Владивостоке сняли на видео
11:05
Избитая бывшим мужем Наталья Штурм отвоевала сына
10:42
Жену Немцова назвали ровесницей его мамы
10:28
Известный хоккеист внезапно умер в Челябинске
10:06
"Росатом" разработал уникальный металлический 3-D принтер
09:57
Шок и паника: в России банкоматы перестали принимать деньги
09:53
Ягудин с помадой на губах объявил себя девчонкой
09:51
Юный вратарь умер во время футбольного матча
09:46
Популярный блогер разбил Ferrari в центре Москвы
09:38
Звезда "Полицейской академии" рассказала о съемках новой части
09:29
"Натали Турс" вычеркнули из списка туроператоров
09:06
Назван день премьеры шоу "Голос 60+"
08:58
Известная актриса умерла от рака
08:57
"Я такого не ожидала": новый поворот в конфликте Бузовой и Королевой
08:55
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
08:46
В Петербурге столкнулись две маршрутки
08:39
Последствия смертельной аварии на МКАД попали на видео
08:23
Певица Ханна показала фото с ребенком из роддома
08:11
Мятого Порошенко застукали в самолете
08:01
В Facebook и Instagram произошел массовый сбой
01:10
Началова о беременности: Надеюсь, будет мальчик
21:54
Известная певица потеряла платье на сцене (видео)
21:51
"Разводы сближают": Цымбалюк-Романовская рассказала о новой любви
21:41
Киев сознался в убийстве Захарченко
21:33
Раскрыт секрет уникального медового месяца Поклонской
21:31
Житель Башкирии убил беременную любовницу из-за жены
21:20
Госдума поддержит социально-ориентированный бизнес
21:05
Меган Маркл в дерзком мини пренебрегла правилами Елизаветы II
21:05
Российским школьникам отказались продавать книги со стихами классиков
21:01
Российский флот ударил под дых Порошенко
21:00
Наплевавшую на смерть Кобзона Ротару разнесли вдребезги
20:47
Орнелла Мути рассказала о получении российского гражданства
20:38
Володин: Бизнес в России должен чувствовать себя уверенно
20:26
После пения среди коров к Лолите заявились полицейские
20:26
Шепелев оправдал измены жены насильника Хачатуряна
20:20
Артем Дзюба станет капитаном сборной России по футболу
19:37
Кожевникова сбежала из "ВИА Гры" к молодому красавцу
19:27
ФИФА официально признала гол Черышева на ЧМ-2018 одним из лучших
19:00
"Вульгарная и похотливая": Седокову распекли за пикантное фото с сыном
19:00
Свалившаяся Аллегрова перестала вставать с постели
18:28
"ЕР" объявила конкурс на лучший спектакль по русской классике
18:21
Ведущего Первого канала втянули в жестокую драку в прямом эфире
18:11
Главные опасности осенней аллергии
18:01
Опухоль убила знаменитого рок-музыканта
17:39
Объявлен план "Перехват": в Москве устроили перестрелку
17:38
16-летняя звезда "Папиных дочек" ошарашила откровенным фото в бикини
17:29
Краско рассказал о постельных хлопотах с молодой женой на Первом канале
17:25
Задолжавшей крупную сумму Волочковой грозит срок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наплевавшую на смерть Кобзона Ротару разнесли вдребезги
Волочкова устроила провокацию на траурной церемонии
На Украине из поминок по Кобзону устроили праздник
Киев сознался в убийстве Захарченко
Бледанс попала в секту
"Я такого не ожидала": новый поворот в конфликте Бузовой и Королевой
Происшествия

Тяжелый недуг унес жизнь народного артиста России

прочитано 199 раз

Ушел из жизни театральный актер Геннадий Мелехин. Причиной смерти народного артиста России стала серьезная болезнь.

Печальное известие появилось на портале театра, где служил Мелехин. "Дорогой наш Геннадий Михайлович! Наш незабвенный учитель и коллега! Невыносимо больно говорить о вас в прошедшем времени… Простите нас и прощайте! Вечная память светлому Человеку!", – говорится в послании. Точная причина смерти актера в данный момент уточняется, передает телеканал "360".

4 сентября 2018, 20:43

комментарии

Политика

Российский флот ударил под дых Порошенко
В США подсчитали шансы Украины забрать Крым
Раскрыты детали жестких переговоров Путина с Порошенко
Твердый и сильный: откровенные переговоры Ельцина и Клинтона о Путине

Шоу-бизнес

45-летняя Высоцкая сразила роскошными формами
Елизавета Боярская ждет второго ребенка
Бородина нелепо оправдалась за высмеивание годовщины трагедии в Беслане
Пахмутова посоветовала ошарашенной Долиной отказаться от песен Крутого

Проишествия

Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире
Ведущего Первого канала втянули в жестокую драку в прямом эфире
Отдыхавшая на яхте миллиардера модель умерла при загадочных обстоятельствах
В московском метро застрелили полицейского

Lifestyle

Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Началова о беременности: Надеюсь, будет мальчик

Певица сделала откровенное признание
Происшествия

Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире

Врачи не оставили ей надежды на выздоровление
Шоу-бизнес

Жену Немцова назвали ровесницей его мамы

Мужчина вышел в свет с любимыми женщинами
Шоу-бизнес

Обнаженная грудь 54-летней Эппле стала сенсацией

Актриса без стеснения продемонстрировала бюст

Гороскоп

Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной
Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу
Королева разрыдалась на похоронах Кобзона
155-килограммовая модель поразила снимком в купальнике

Спорт

Шарапова нелепо оправдалась за позор на чемпионате
Черчесову подложили свинью в день рождения
Старый гей бросил Медведеву ради молодых фигуристов
Россию выгоняют из мирового биатлона: кто виноват

Регионы

Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru