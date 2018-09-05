Очевидцы пожаловались на крупный сбой в метро Москвы

Поезда не ходят по Люблинско-Дмитровской (салатовой) ветке Московского метрополитена, передает Тelegram-канал Huepub со ссылкой на очевидцев. Пассажиры сообщают о сильном запахе гари.

Отметим, позже в пресс-службе столичной подземки опровергли информацию о сбое. По некоторым данным, о проблемах в одном из поездов сообщил пассажир. Машинист оперативно осмотрел вагон и не нашел никаких неисправностей, передает "РЕН ТВ". Движение же на ветке не останавливалось.