Очевидцы пожаловались на крупный сбой в метро Москвы

Поезда не ходят по Люблинско-Дмитровской (салатовой) ветке Московского метрополитена, передает Тelegram-канал Huepub со ссылкой на очевидцев. Пассажиры сообщают о сильном запахе гари.
Отметим, позже в пресс-службе столичной подземки опровергли информацию о сбое. По некоторым данным, о проблемах в одном из поездов сообщил пассажир. Машинист оперативно осмотрел вагон и не нашел никаких неисправностей, передает "РЕН ТВ". Движение же на ветке не останавливалось.
Актриса без стеснения продемонстрировала бюст
Оперная дива объяснила свое решение
Новостью иллюзионист поделился в своем микроблоге
Молодой человек остался без iPhone X