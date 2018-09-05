В Москве загорелся Ледовый дворец

На юге Москвы произошло возгорание в здании Ледового дворца. В результате ЧП эвакуировали 50 человек, передает телеканал "360".
Сотрудники пожарной охраны оперативно выехали на место происшествия. Площадь распространения огня составила 15 квадратных метров. Также сообщается, что огонь удалось ликвидировать. В данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. По некоторым данным, там велись кровельные работы, передает "Пятый канал".
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