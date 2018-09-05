Редактор РИА Новости срочно госпитализирован из-за инфаркта

Обвиняемого на Украине в измене родине главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского госпитализировали из зала суда. Недавно журналисту было плохо, у него случился сердечный приступ, передает РИА ФАН.

Тюремный фельдшер заявил, что Кирилл перенес инфаркт, пишет RT. Из суда журналист был доставлен в медицинское учреждение для оказания первой помощи. После этого врачи примут решение о возможности его дальнейшего участия в судебных заседаниях, сообщает телеканал "360".



