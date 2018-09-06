В Белгороде умер народный артист России Николай Черныш. О смерти артиста сообщили в Белгородском государственном институте искусств и культуры.

Напомним, что Черныш был артистом Белгородского драматического театра имени М.С. Щепкина. Он реализовался как автор более 40 постановок, передает телеканал "360". Более того, Черныш был удостоен звания народного артиста РСФСР в 1986 году.