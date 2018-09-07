Пассажиры сообщили о пожаре в московском метро

В Сети сообщили, что днем 7 сентября в московском метро вспыхнул пожар. Предполагалось, что возгорание произошло в вагоне поезда между станциями "Дмитровская" и "Тимирязевская".
Пассажиры вызвали спасателей, передает Telegram-канал Hue. "Мы горим, люди выходят, но не все", – сообщил один из них в беседе с сотрудником МЧС.
Руководство подземки прокомментировало ситуацию. "Информация о возгорании в вагоне на станции "Тимирязевская" не соответствует действительности. Движение по всем линиям столичного метро осуществляется в штатном режиме, безопасности пассажиров ничто не угрожает", – отметили в пресс-службе метрополитена.
Движение по всем линиям #мосметро осуществляется в штатном режиме— Московское метро (@MetroOperativno) 7 сентября 2018 г.
Образ певицы вызвал вопросы
Семья артиста запуталась в показаниях
Актер взбесился из-за критики его фото с Иосифом Кобзоном
Говорят, из-за беременности пара отменила турне по Океании