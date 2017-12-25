Братья Сафроновы: Мы придумали иллюзии, какие еще никто никогда не делал

Новогодние елки Путешествия Главные зимние шоу в Москве Мода и красота Афиша

Самое читаемое

У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Бездарная Максакова пошла по стопам Шурыгиной
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Понедельник 25 декабря
Лента новостей
21:27
Дочь Малинина и Зарубиной пыталась покончить с собой из-за наркотиков
21:15
Тимати показал интимное видео с Решетовой
20:57
Путин похвалил парламент за эффективную работу
20:54
В Москве насильник надругался над женщиной и подвез ее до метро
20:28
Гимнастка сорвалась из-под купола цирка (видео)
20:18
Как Горбачев развалил СССР
20:01
Мутко отказался от должности
19:54
Забавный черепашонок поразил ученых (видео)
19:11
В московском супермаркете обокрали известного ведущего
18:34
Под Самарой случилась страшная авария
18:22
Москву сковали многокилометровые пробки
18:05
Геи сделали 2017 год ужасным
18:05
В Новый год закроют Красную площадь
17:44
Водителя московского автобуса-убийцы проверяют на наркотики
17:01
В Москве объявлено экстренное предупреждение
16:38
Ученые настаивают на пользе лишнего веса
16:32
В центре Казани автобус протаранил мечеть
16:04
Стали известны "мертвые зоны" России
16:00
Странное смертельное ДТП в Москве вызвало споры
15:56
После кончины Хворостовского вдова отметила Рождество с детьми
15:50
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
15:36
Бан Кадырова и свобода слова
15:30
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео (18+)
15:12
В Москве автобус влетел в пешеходный переход: есть жертвы
15:03
Что случилось с фигурой Стриженовой
14:59
Байден приказал Януковичу бежать из Киева
14:56
Москвичку на новогоднем корпоративе изнасиловал коллега
14:34
Cын сообщил об изменении состояния тяжелобольного Табакова
14:31
"Каминг-аут" Порошенко довел украинцев до бешенства
14:26
Влюбленные сибиряки разбились из-за жажды экстрима
14:25
Путин уволил губернатора Воронежской области
14:23
В Москве открыли мемориал погибшим при крушении Ту-154 журналистам
14:22
Лучший гаджет – 2017
14:11
У Виктории Бони рвется сердце
14:07
iPhone 8 Plus резко потерял в цене
13:55
Собчак подала документы о выдвижении в президенты
13:44
Реконструкция Богородского путепровода завершена
13:38
Россиянам спишут сотни миллиардов долгов
13:33
Шикарные елки знаменитостей
13:15
Ведущая Довлатова: Шепелев далеко не такой белый и пушистый
13:14
10 необычных подарков для мужа
13:09
Скорая отказалась ехать к умиравшему россиянину
13:08
На Западе разглядели "мужскую удаль" Путина
13:05
Лицемерная Собчак продалась с потрохами
13:02
Под Москвой владелица частной передержки морила голодом кошек
12:46
Валерия и Иосиф Пригожин поздравили Dni.Ru с Новым годом
12:45
В желудке психбольной пенсионерки нашли десятки гвоздей
12:43
Яна Кошкина поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:41
Как отписаться от push-уведомлений Dni.Ru
12:40
Дана Борисова поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:29
После секс-скандала Проклова рассказала о болезнях
12:24
Юлианна Караулова поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:24
Александр Ревва поздравил Dni.Ru с Новым годом
12:24
Анастасия Спиридонова поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:24
Руслан Алехно поздравил Dni.Ru с Новым годом
12:23
ЮрКисс и ВладиМир поздравили Dni.Ru с Новым годом
12:23
Варвара поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:07
В петербургском метро ищут бомбу
12:06
Что предсказала Ванга на 2018 год
12:02
Марк Тишман поздравил Dni.Ru с Новым годом
11:47
Жасмин поздравила Dni.Ru с Новым годом
11:44
Состояние тяжелобольного Табакова резко ухудшилось
11:43
В Москве дворник чистил снег и умер
11:35
Кирилл Андреев поздравил Dni.Ru с Новым годом
11:35
Сибиряк убил ждавшую сюрприза подругу на романтическом свидании
11:27
Выпившая Максакова вывела в свет сына от Вороненкова
11:26
Светлана Лобода поздравила Dni.Ru с Новым годом
11:24
Александр Панайотов поздравил Dni.Ru с Новым годом
11:21
Цымбалюк-Романовская плюнула в подлую товарку
11:17
Родион Газманов поздравил Dni.Ru с Новым годом
11:13
Найден секрет стройной женской фигуры
11:07
Диана Арбенина поздравила Dni.Ru с Новым годом
11:04
Ольга Казаченко поздравила Dni.Ru с Новым годом
10:52
Овечкин поздравил болельщиков "стриптизом" (видео)
10:52
Дмитрий Колдун поздравил Dni.Ru с Новым годом
10:44
Пересильд и Учитель вывели в свет очаровательных дочек
10:40
По крушению Ту-154 в Сочи спустя год сделали важное заявление
10:39
Россиян травят смертельно опасными роллами
10:34
На улице в Москве нашли мертвым 22-летнего парня
10:21
С беременной Рапунцель случилось несчастье в ванной
10:20
Плюсы и минусы замужества с иностранцем
10:12
Секс назвали худшим подарком на Новый год
10:02
Парализованная чемпионка молит о смерти из-за ужасных болей
09:59
Народ бурно отреагировал на возвращение Пугачевой на Первый канал
09:45
У малышки Бузовой остановилось сердце
09:40
После драки житель Подольска забыл свою любовь
09:30
Ученые доказали пользу спорта в борьбе со старением
09:03
Какая погода ждет москвичей на Новый год
08:59
Киев нашел способ остановить бегство украинцев
08:50
Жулин прополоскал всеми забытую Липницкую
08:48
Бывший муж Сябитовой назвал Гузееву стервой
08:29
Приемный сын рассказал о слезах Доктора Лизы
08:25
Порошенко опозорился в момент атаки на Россию
08:18
У Бондарчук роман с молодым фотографом
08:15
Поезда на серой ветке метро Москвы встали из-за ЧП с пассажиром
08:06
Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
21:36
Съемки Пугачевой в новогоднем огоньке приравняли к спецоперации
18:21
Дмитрий Шепелев умолчал о скандале на поминках Жанны Фриске
17:47
Актриса Пересильд грязно выругалась со сцены
17:19
Умер известный российский лингвист
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев взорвался из-за откровений Фриске у Кудрявцевой
У Кудрявцевой волосы встали дыбом от Шепелева на поминках Фриске
Раскрыты пугающие подробности завещания Джигарханяна
Дана Борисова убита бывшим мужем
Народ бурно отреагировал на возвращение Пугачевой на Первый канал
Дмитрий Шепелев умолчал о скандале на поминках Жанны Фриске
Lifestyle

Братья Сафроновы: Мы придумали иллюзии, какие еще никто никогда не делал

Фото: пресс-служба
Трио родных братьев, иллюзионистов, актеров и ведущих Илья, Сергей и Андрей Сафроновы приготовили москвичам и гостям столицы прекрасный новогодний подарок – премьеру семейного фантастического шоу-детектива "Следствие ведет волшебник", которому нет аналогов мире. Чем артисты собираются удивлять публику на зимних каникулах, братья Сафроновы рассказали в эксклюзивном интервью Dni.Ru.
прочитано 439 раз

Кто научил вас магии? Стал вашим первым учителем?

Сергей: Дэвид Копперфильд, Гарри Гудини – они влюбили нас в Иллюзию! Когда мы только учились этому жанру, то просматривали видео трюков Дэвида Копперфильда. Его и считаем своим учителем. Пытались сделать что-то похожее, опять смотрели, копировали. Сначала изучили классику, познали все хитрости жанра, а после – стали изобретать сами.

Сейчас очень сложно удивить людей. Вокруг множество гаджетов, способных создавать различные спецэффекты. Наверняка современные фокусники используют последние технические достижения. Как по-вашему, это обман?

Илья: Нееет, это не обман. Иллюзионный жанр не стоит на месте, он постоянно развивается, идет впереди времени и в своих шоу мы используем новейшие технологии. Нам нравится чувствовать себя некими супергероями. И особенно приятно, что люди, которые видели наши иллюзии по телевизору приходят на концерт и понимают, что у нас все по-честному. К нам подходят зрители после выступления и говорят: "Мы даже не подозревали, что современный иллюзионный жанр может быть ТАКИМ!" И это для нас лучшая оценка.

Илья Сафронов. Фото: пресс-служба

Как вы заставляете людей поверить в магию?

Илья: Магия без фокуса и фокус без магии в принципе не существуют. Не случайно Дэвид Копперфильд когда-то сказал, что главное чудо происходит не на сцене, а в головах у зрителей. Иллюзия – это лишь инструмент, с помощью которого мы вызываем у людей перед глазами картинку чего-то удивительного. Существует-ли магия? Это доказать так же сложно, как и опровергнуть. Ясно одно, мы видим чудеса, а это значит, что они, так или иначе, существуют.

Вас знают не только как магов, но и как участников известного телешоу, где вы выступаете в роли скептиков, пытаясь разоблачить участников программы. Вы вообще верите в потустороннее, в особые возможности человека?

Сергей: Каждый из нас одарен не меньше другого. Узнав о своих возможностях, человек может развить свой дар, каким бы он ни был. Например, те предсказания на сцене, которые делает Андрей – реальны. Напишет там что-то тихо перед выступлением и все сбывается потом. Не знаем даже, как он это делает... В наших номерах присутствует и иллюзия, и самая настоящая магия. На своих выступлениях мы это демонстрируем – двигаем предметы силой мысли и можем предсказывать действия и мысли людей.

Кстати, как Вы реагируете, когда кто-то пытается разоблачить ваши фокусы?

Сергей: Нам это очень нравится! Особенно, когда посмотрев наши трюки, люди говорят: "Это графика! Спецэффекты!". Для нас это очень большая похвала. Знаете, как бывает? Во время представления кто-то из зрителей ничего не поймет, кто-то сочтет, что его одурачили, а кто-то может притвориться, будто знает каждую уловку. А вот зато остальные, которых счастливое большинство – увидят чудо, получат удовольствие и отлично проведут время.

Сергей Сафронов. Фото: пресс-служба

Андрей: Может найдутся несколько человек, которые запомнят номер и будут долго ломать над ним голову, но, скорее всего, ни на шаг не приблизятся к разгадке.

Расскажите о своей команде. Кто помогает вам в создании новых трюков? И вообще, каков процесс придумывания магических номеров?

Андрей: Создание трюка - это долгий трудозатратный процесс, и видеть результат своего труда – это то, что позволяет двигаться вперед и делать еще лучше, придумывать трюки еще сложнее! Начинается все с того, что мы придумываем внешний эффект, представляем, как это будет выглядеть на сцене. Родилась идея, мы ее обсуждаем. Потом мы втроем пытаемся начертить это все. А потом уже подключается вся наша мастерская, и мы все вместе начинаем воплощать задумку. Создаем реквизит, потом правильно все устанавливаем. Приготовление чуда – довольно длительный процесс. А вот те два часа, пока мы общаемся со зрителем, который без остатка верит в то, что мы делаем – это и есть момент, когда мы сами верим в то, что способны на реальное чудо.

Насколько серьезно Вы относитесь к своей профессии? Вы назвали бы это приятным хобби, или вам все-таки важно стать коммерчески успешными иллюзионистами, покорить мир?

Сергей: Без своей профессии, без того, что мы делаем, не знаем, как бы жили, и чем бы занимались.
Иллюзия – это вся наша жизнь. Наша цель – отнюдь не собственная популярность, а подъем уровня иллюзионного жанра в России. Мы хотим доказать, что в нашей стране есть артисты этого жанра, способные удивлять. И у нас это получается! В 2015 году мы получили Международную премию из рук известного иллюзиониста и менталиста Ури Геллера от Итальянской Ассоциации Магов "За вклад в развитие жанра Мировой иллюзии", и кроме того, стали победителями в номинации "World Best Big illusion" ("Лучшая в мире большая иллюзия").

Андрей Сафронов. Фото: пресс-служба

Илья: С гастролями мы объехали всю Россию! Ездим с нашим шоу в Прибалтику, Беларусь, Казахстан. В Украине создали два сезона телевизионного проекта "Украина Чудес", где показали свои самые масштабные и опасные трюки. Теперь планируем поездки в Израиль, Китай и, конечно же, очень хотим показать свое шоу в Лас-Вегасе в США. Все впереди!

Посмотрев шоу фокусников из разных стран иногда создается впечатление, что многие фокусы повторяются, а артисты просто копируют идеи друг у друга. Чем собираетесь удивлять публику Вы?

Сергей: Несколько раз в Лас-Вегасе мы были на выступлениях наших коллег-иллюзионистов. Это эпицентр мирового шоу-бизнеса. Там до сих пор выступает Дэвид Копперфильд и другие звезды иллюзионного жанра. Когда видишь классный номер, сразу возникает единственное желание – переплюнуть, сделать еще круче. В иллюзии есть пять направлений: метаморфоза, распиливание, телепортация, появление и исчезновение. Есть классические номера, но тем не менее, секретов каждого номера может быть несколько. То есть можно взять классический трюк, и сделать его по-своему, добавить масштаб, креатив… А есть номера эксклюзивные.

Братья Сафроновы. Фото: пресс-служба

Андрей: В нашем шоу номера действительно уникальные – созданные и разработанные нами. Проработанные по сценарию и режиссированные нами, с добавлением новых технологий. Это новая иллюзия – иллюзия XXI века. Такие, каких еще никто никогда не делал.

Илья: У каждого из нас есть своя толстая тетрадь, куда мы записываем идеи. И пока в запасе есть фантазии на ближайшие несколько лет вперед. Кстати, идея нашего нового грандиозного шоу "Следствие ведет волшебник" появилась в наших волшебных папках пару лет назад. Мы почти два года трудились над тем, чтобы все получилось именно так, как задумано. 

25 декабря 2017, 14:22

комментарии

Политика

"Каминг-аут" Порошенко довел украинцев до бешенства
На Западе разглядели "мужскую удаль" Путина
Украина наплевала на угрозы ЕС
Беспардонные британцы заявились к Лаврову в шапках и шубах

Шоу-бизнес

Бузова влезла в грязный скандал в "Доме-2"
Орлова сделала неожиданное заявление о Фриске
Джигарханян воссоединился с сыном спустя 20 лет
После кончины Хворостовского вдова отметила Рождество с детьми

Проишествия

Странное смертельное ДТП в Москве вызвало споры
В Москве автобус влетел в пешеходный переход: есть жертвы
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео (18+)
Разочарованный жених сжег несостоявшуюся Вангу

Lifestyle

Актриса Пересильд грязно выругалась со сцены
Скончалась звезда "Песняров"
Названы лучшие российские сериалы
Cамые популярные в России актеры
Шоу-бизнес

Дана Борисова убита бывшим мужем

Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Шоу-бизнес

У Бондарчук роман с молодым фотографом

Сам мужчина утверждает, что "это жизнь"
Шоу-бизнес

Ведущая Довлатова: Шепелев далеко не такой белый и пушистый

Стало известно, почему Первый канал взял на работу оскандалившегося шоумена
Шоу-бизнес

После кончины Хворостовского вдова отметила Рождество с детьми

Супруга прославленного артиста обнародовала новое фото

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Фоторепортажи

Как хорошел Дима Билан
Борющаяся с раком Малиновская сильно изменилась
Прилизанная Ваенга показала Куценко грудь
Пушистая Принцесса покорила мир

Спорт

Овечкин поздравил болельщиков "стриптизом" (видео)
Парализованная чемпионка молит о смерти из-за ужасных болей
Жулин прополоскал всеми забытую Липницкую
Американец избил Малкина в матче НХЛ

Регионы

Влюбленные сибиряки разбились из-за жажды экстрима
Скорая отказалась ехать к умиравшему россиянину
В желудке психбольной пенсионерки нашли десятки гвоздей
Россиян травят смертельно опасными роллами
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru