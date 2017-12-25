Что нельзя дарить на Новый год

До Нового года остались считаные дни. Многие все еще бегают по магазинам в поисках подарков родным и близким, и чем ближе торжество, тем более необдуманными становятся покупки. Как не опозориться в этом тонком деле, Dni.Ru рассказала педагог Высшей Австрийской Школы Этикета Марии Буше.



Что точно не стоит дарить родственникам и друзьям:

"Передаренные подарки". Те подарки, которые ходят по кругу и ненароком могут вернутся к своему первоисточнику.

Книги. Можно понять ваше интеллигентное негодование… Но проблема не в самой книге, а в индивидуальном вкусе дарителя. Как говорил Сэмюэл Джонсон: "Люди редко читают книги, которые им подарили".

Подарки – "плохие приметы". Есть некоторые вещи, которые по старинным поверьям могут принести разные неприятности. Возможно вы не верите в приметы, однако ваш друг может оказаться весьма суеверным. В списке "суеверных запрещенок": перчатки и ремень – к энергетическому подчинению; носовой платок – к слезам; часы, ножи, ножницы полотенце и тапочки – к скорой кончине; кошелек – к ухудшению финансового состояния.

Что не стоит дарить в год Собаки:

Ни в коем случае не преподносите в этот год украшения для шеи или запястья. Не стоит никого "окольцовывать" и "сажать на поводок", пусть даже и очень дорогой. Собака такого не одобрит, потому-то слишком любит свободу.

Все эти приметы никак не относятся к вопросу этикета, но нужно учитывать, что многие гости просто могут неправильно понять ваш подарок.

Люди, которых пригласили на новогоднюю вечеринку в гости к друзьям, часто озадачиваются, обязательно ли дарить подарки всем присутствующим. Да, согласно этикету, это делать обязательно. Но в качестве презента допустимо выбирать какие-то недорогие сувениры. Единственный момент: нежелательно, чтобы присутствующие получили кружки с вашим именем, или магниты на холодильник из вашей последней поездки в Турцию.

Марии Буше отметила, что ее очень часто спрашивают, нужно ли приносить с собой еду и считается ли она подарком. По правилам хорошего тона, приготовленные блюда приносить можно, но только в том случае, если ранее у вас была договоренность с хозяйкой. Если же вас об этом не просили, не стоит приносить "конкурентный оливье". Однако, можно прийти в гости с конфетами и шампанским. Такие подарки обычно выставляются сразу на стол, а не убираются в сервант до следующего праздника.

Сейчас очень модно дарить на праздники подарочные сертификаты. Но это стоит делать только в том случае, если ваш презент полностью покрывает стоимость подарка. Дарить сертификат на 500 рублей на покупку фарфорового сервиза стоимостью 30 тысяч будет не совсем по-дружески.

И помните: нередко выходит так, что чем дороже подарок, тем дешевле намерения.