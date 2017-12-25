Дешевый чай в пакетиках признали самым полезным

Американские ученые доказали, что пакетированный чай может быть намного полезнее дорогого крупнолистового. В исследовании изучили 49 видов этого напитка разных производителей.

Специалисты в лабораторных условиях проверили состав напитка. Результаты показали, что дешевый чай в пакетиках содержит намного больше полезного фтора, который сохраняется после заваривания.

Ученые подчеркнули, что такой чай укрепляет зубную эмаль и защищает зубы человека от кариеса и камней, сообщает сайт Nutrition Bulletin. Кроме того, для укрепления иммунитета медики рекомендуют выпивать по четыре чашки дешевого чая в пакетиках ежедневно.

Ранее сотрудники Университета Калифорнии в ходе собственного исследования установили, что черный чай положительно влияет на микрофлору кишечника и приводит к похудению. Они доказали, что напиток помогает избавиться от избыточного веса за счет стабилизации микрофлоры кишечника.

Также наблюдения показали, что благодаря употреблению чая снижается риск разрыва стенок артерий, улучшается работа сердца и нормализуется метаболизм глюкозы. Ученые подчеркнули, что такого эффекта можно добиться, если пить много черного чая, не увлекаясь при этом сластями и сахаром.

В свою очередь британский ученый Кванг Вонг рассказал о наиболее полезном методе заваривания чая. По его словам, напиток максимально раскрывает свои свойства, если его поместить в микроволновую печь.

Медики регулярно напоминают людям о полезных свойствах чая. В частности, они отмечают, что при простуде полезно пить чай с малиной или имбирем, а при близорукости полезен черничный чай.