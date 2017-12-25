Рецепт бродетто по-хорватски
Вам понадобится: 400 граммов филе белой рыбы, 200 граммов очищенных креветок, 200 граммов кальмаров, 100 граммов оливкового масла, 250 мл белого сухого вина, кукурузная крупа (полента), упаковка консервированных томатов, две луковицы, 3-4 зубчика чеснока, 50 граммов петрушки, смесь трав (орегано, майоран, базилик, розмарин, тимьян), соль, черный перец, перец чили - по вкусу.
Способ приготовления
Для начала отвариваем крупу. Как только каша будет готова, добавляем немного сливочного масла, перемешиваем и отправляем в холодильник остужаться.
В разогретое оливковое масло добавляем мелко порубленный чеснок, затем мелко порезанный лук и обжариваем до золотистого цвета. Добавляем томаты, петрушку и белое вино. Нарезаем небольшими кусочками кальмар и рыбу, затем отправляем в сотейник. Добавляем специи, закрываем крышку и оставляем на 7 минут.
Выкладываем готовое блюдо на тарелку и сверху с помощью формочки кладем поленту из кукурузной крупы.
Время приготовления блюда – 30 минут.
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