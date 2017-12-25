Как найти свою любовь в соцсетях

Каждый декабрь миллионы людей планируют начать следующий год с чистого листа. Для тех, кто надеется встретить кого-то особенного в 2018-м, эксперты Tinder создали инструкцию с советами по созданию успешного профиля.
По данным различных приложений для знакомств, самый большой пик активности пользователей приходится на первое воскресенье года. Для этого дня в мире даже придумали отдельное название – “Dating Sunday”.
Итак, что стоит или не стоит делать в приложении для знакомств:
- Заполните поле с вашей биографией. Наличие информации в профиле является решающим фактором того, напишут вам или нет. Особенно это касается профайлов мужчин.
- Улыбайтесь на фото. Это повысит интерес к вам на 14%. А если на фото профиля вы смотрите прямо в кадр, вы на 20% увеличиваете свои шансы.
- Не выкладывайте фото в солнцезащитных очках. Они снижают интерес к вам на 14%. А если вы в шляпе – шансы падают на 12%.
- Выкладывайте фото, где на вас надето что-нибудь яркое. Так вы выделитесь из толпы. Примечательно, что на основной фотографии профиля в приложении для знакомств 72% пользователей одеты в нейтральный цвет (черный, темно-синий, бежевый или белый). Хотите отличаться от большинства – выкладывайте яркие фото. А ещё около 22% мужчин и 11% женщин выкладывают фотографии в официальной одежде, а 22% женщин выкладывают хотя бы одно фото в платье.
- Заглядывайте в приложение в воскресенье после полудня. Это самый пик активности пользователей. А если воскресенье вышло на Dating Sunday, то пик активности будет просто зашкаливать. Вероятно, пользователи заходят в приложение за положительными эмоциями перед стрессом рабочего понедельника.
- Уважайте других. Если бы вы не можете произнести какие-либо слова человеку в лицо, то не говорите этого и в приложении для знакомств. Всегда помните, что по ту сторону экрана находится живой человек. Относитесь уважительно к любому, с кем вы общаетесь на платформе. В противном случае, ваш профиль могут заблокировать.
- Будьте собой. Существует мнение, что поведение в приложении для знакомств должно быть особенным, должно отличаться от вашего привычного поведения в жизни. Это не так. Преимущество приложений для знакомств лишь в том, что в нем вы найдете много людей, которые, как и вы, ищут пару прямо сейчас. 63% любителей знакомится онлайн, ходят на свидание 1-2 раза в неделю. Поэтому у вас всегда есть шанс оставаться собой и найти того, кому понравитесь именно вы.