В Петербурге объявили охоту на мечтателей

На сегодняшний день ни в одном другом городе страны не наберется столько интересных и разноформатных гастрономических проектов, как в Москве. Оно и понятно – в столице и денег больше, и возможности шире, и аудитория более искушенная. Тем не менее в последние годы явный интерес к высокой и авторской кухне заметен и в других мегаполисах, таких как Екатеринбург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Краснодар или Сочи. Но прежде всего это наблюдение справедливо в отношении Санкт-Петербурга.



В городе на Неве есть и модный Duo, и очень прогрессивный Tartarbar, и вполне себе хулиганский Hamler& Jacks, и, кажется, одолевший былые трудности Jerome, и старая добрая Probka, и заматеревший, но по счастью, не забронзовевший "КоКоКо", который совсем недавно шумно и вкусно отпраздновал свое пятилетие. В эти заведения специально приезжают поужинать не только с "городских окраин", но и из других городов и даже стран.

Это, однако, лишь вершина айсберга. В Петербурге есть множество других, не менее примечательных, хотя и далеко не столь известных заведений. "Мечтатели" как раз из их числа.

Уютное гастрокафе на набережной Фонтанки расположилось аккурат по соседству с некогда страшно популярным клубом "Пурга". Клуб, кстати, хороший ориентир, особенно для приезжих. Особенно по утрам, когда прямо с поезда попадаешь на дивные сырники из рикотты со сметаной или на черный омлет с крабом и щучьей икрой. Да еще на бокальчик кавы, да на затейливый кедровый раф.

Впрочем, основное меню заведения определенно заслуживает того, чтобы заглянуть сюда в любое другое время суток. Например, чтобы отведать отличный тартар из баранины с анчоусом и чипсами из льна, палтуса с булгуром, кролика с ризотто из полбы или томленую баранью ножку с печеным инжиром и рикоттой из топленого молока.

А еще "Мечтатели" медленно, но верно становятся местом притяжения для винолюбов. Винная карта в заведении небольшая, но аккуратно подобранная, с небанальными позициями вроде кремана из Савойи, альбариньо из Уругвая или пино нуара из Лейды.

Средний счет – 1300 рублей.

