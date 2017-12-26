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Lifestyle

Чем грозит удаление комочков Биша

Ким Кардашян, Меган Фокс, Анджелина Джоли. Фото: Dni.Ru
Актрисы Анджелина Джоли и Натали Портман утверждают, что их заметное преображение произошло только благодаря диете. А вот знаменитая актриса Меган Фокс неожиданно признается, что сделать ее некогда пухлые щеки и круглое лицо более уточенными помогло удаление комочков Биша. По ее словам, на них не действуют никакие диеты, поэтому сделать лицо стройным могут только пластические хирурги. Всем ли к лицу расставание с комочками Биша, и к чему может привести подобная операция, разбирались Dni.Ru.
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"Жировая ткань, которая находится в толще щеки, и есть комочки Биша. Они удаляются с помощью довольно простой и недорогой операции. Ее стоимость в Москве, в среднем, составляет 35-45 тысяч рублей. Эта нехитрая манипуляция помогает практически мгновенно достичь эффекта узкого лица и втянутых щек", – рассказывает известный пластический хирург Андрей Ковынцев.

Как правило, у женщин популярны высокие скулы и симпатичные ямочки на щеках. Это помогает им подчеркнуть аристократичность своей натуры и придать внешности более стильный образ. Простота, а главное, доступная стоимость такой операции сделала ее востребованной и одной из самых модных на сегодняшний день. Хитрый маркетинг и массированная рекламная компания тоже попали в цель, поэтому к мастерам эстетического преображения ринулись не только круглолицые красавицы, но и обладательницы вытянутых длинных лиц. Оказывается, такая операция далеко не всем к лицу.

Меган Фокс. Фото: GLOBAL LOOK press/Supplied by FilmStills.net

По мнению Андрея Ковынцева, эффект от удаления комочков Биша может быть заметен не у каждой девушки. К тому же, с возрастом, когда структура кожи меняется, объем в области щек мог бы очень пригодиться. Предотвратить провисание лица, вновь вернув ему объем, можно будет только при помощи классического хирургического вмешательства. В этом случае, узнать себя в зеркале станет довольно сложно, так как черты лица изменятся, что грозит психологической травмой. Впрочем, эти неприятности далеко не самые тягостные.

"В теле щеки находится проток слюнной железы и ветка лицевого нерва, – рассказывает Андрей Ковынцев. – При операции по удалению комков иногда происходят повреждения этих органов. Если задеть лицевой нерв, то последствия в виде обвисшей щеки и неконтролируемо капающей изо рта слюны гарантированны. Исправить это возможно, но реабилитационный период будет длиться не менее полугода. Также может произойти закупорка слюнного протока. В этом случае, когда пациент с такими осложнениями будет видеть пищу, около его уха будет вздуваться некрасивый, сильно заметный пузырь". То есть, простота операции может обернуться массой неприятных ощущений и сожалений.

Кадр youtube.com

Несмотря на набирающую обороты популярность эстетической хирургии и самых разнообразных операций, способных изменить любую внешность, врачи все-таки действуют по принципу "не навреди" и делают акцент на естественности. Она сейчас в тренде.

Изменить контуры лица, форму носа, губ, выделить скулы, сформировать ямочки на щеках вполне можно у профессионального врача-косметолога с помощью инъекций, косметологических нитей, филлеров, не прибегая к хирургическому вмешательству. Собственное здоровье, чаще всего, намного дороже искусственной красоты.  

26 декабря 2017, 11:40

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