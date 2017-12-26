Как не растолстеть на новогодних каникулах

Грядут длительные выходные, а с ними – обильные застолья и лишние килограммы. Как говорится, весело веселье – тяжело похмелье. Многие, встав на весы после праздников, сильно огорчатся и начнут жестокую борьбу с отложившимися излишествами. Как пережить новогодние каникулы и правильно вернуться к прежнему ритму питания, сохранив стройность и здоровье, Dni.Ru рассказали специалисты по снижению веса.

По мнению диетолога Ивана Алименко, большая часть пищевых привычек находится в нашем подсознании, которое сформировали родители еще со времен Советского Союза и тотальных дефицитов, когда новогодний стол ассоциировался с изобилием еды. Морально мы были готовы к перееданию. "Нами руководило подсознательное желание обязательно от души наесться в новогоднюю ночь. На праздничном столе непременно должны были быть салат оливье, сельдь под шубой и красная икра – как залог обеспеченности и некоего успеха", – объясняет он.

Сейчас многие семьи в Новый год перестраиваются и уже спокойнее относятся к еде, считает специалист по снижению веса Анна Чайкина. Традиция готовить тазами постепенно уходит в прошлое, так как в магазинах изобилие продуктов, в том числе готовых, на любой вкус. "Поскольку салаты мы едим каждый день, они давно перестали быть чем-то редким и необычным, поэтому праздничное питание давно уже переросло в повседневное. Важно понять, что стандартная еда, которую мы раньше ели на Новый год, утратила былую привлекательность и ощущение праздника. Кого сейчас удивишь оливье, сельдью под шубой или красной икрой?" – задается вопросом она.

Тем, кто хочет ощутить праздник, получить удовольствие и сохранить фигуру, необходимо кардинально поменять свои пищевые новогодние привычки. "Давайте позволим себе изысканную, очень дорогую еду, сэкономив деньги на тазах привычных продуктов, которые приходится доедать всю неделю", – предлагает Иван Алименко. Диетолог советует побаловать себя и родных ухой из осетрины или камчатским крабом, например, а также небольшим количеством черной икры и экзотических фруктов. "Дорогая еда, которую мы не можем позволить себе в течение года, вернет нам ощущения пищевого праздника и чуда. Такие каникулы запомнятся надолго и позволят избежать неприятных лишних килограммов", – уверен он.

Если же вы отправились в гости к мамам и бабушкам и обильного застолья не избежать, тогда расслабьтесь и ешьте традиционные салаты под майонезом, холодец и жареное мясо. В этом случае лучше не обижать родных и попробовать все, что они предлагают, но понемногу. "Старайтесь больше налегать на легкие закуски, овощи, фрукты и зелень, которые обязательно будут на столе, – рекомендует Чайкина. – Чем больше овощей и фруктов вы съедите, тем скорее наступит насыщение, в то время как общая калорийность съеденного уменьшится".

Главное – не садиться за стол с сильным чувством голода и отойти подальше от холодильника. Во время затяжных выходных аппетит увеличивается не только у людей, склонных к полноте, но и у тех, кто строго следит за фигурой. "Многие уже не могут остановиться не только в новогоднюю ночь, но и после, – утверждает диетолог Александр Кондрашов. – Отсюда правило номер один – жесткий запрет на двухдневное переедание. Если вы позволили себе переесть, например, в новогоднюю ночь и следом 1 января, тогда 2 и 3 января вы должны остановиться. Выбрав определенные дни, когда вы можете позволить себе переедать и употреблять алкоголь, введя запрет на это в оставшиеся выходные, вы сможете избежать набора лишнего веса".

Поможет в этом правильное и заблаговременное планирование новогодних праздников. У каждого человека в голове должен быть четкий план, как вы проведете это время и что будете делать, иначе холодильник затмит все. Праздничный досуг – залог весело проведенных выходных, стройной фигуры и хорошего настроения. Позвольте себе новые впечатления в этот Новый год. Например, посетите квест, откройте для себя аэротрубу, поиграйте в керлинг – это очень весело, вполне доступно и доставит массу новых необычных впечатлений. В конце концов можно просто погулять, покататься на санках или лыжах, сходить в гости к друзьям и поиграть с ними в настольные игры.

Если весы после праздников показывают, что вы все-таки поправились, не огорчайтесь. Завершать долгий отдых нужно грамотно и с минимальным ущербом для здоровья. По словам Анны Чайкиной, ни в коем случае не нужно устраивать себе голодные диеты после новогодних каникул. Ни к чему хорошему это не приведет, кроме срыва и набора дополнительного веса. Возвращаться к привычному режиму питания нужно постепенно.

Самый простой и быстрый выход из затяжных праздников – детокс. Отказ от сахара, мучных и жиросодержащих продуктов полностью на неделю позволит максимально быстро купировать набранные за каникулы килограммы. А возобновив занятия спортом и здоровое питание, вы быстро придете в форму.