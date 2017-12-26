Как украсить дом для встречи года Желтой Собаки

Новогодние елки Путешествия Главные зимние шоу в Москве Мода и красота Афиша

Самое читаемое

У малышки Бузовой остановилось сердце
У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Бездарная Максакова пошла по стопам Шурыгиной
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Вторник 26 декабря
Лента новостей
21:55
Больная раком звезда "Дома-2" располнела от лечения
21:24
Умер создатель подлодки "Курск"
21:06
Кого из артистов Вы хотели бы видеть в новогоднем телеэфире
20:53
Парламент доработает законопроект о притравочных станциях
20:46
Российское судно терпит бедствие у берегов Британии
20:35
Из дома Чубайса вынесли 13 телевизоров
20:10
Шпионы из США скрыли истинную причину смерти Сталина
19:52
К чему снится рак
19:20
Масляков поделился болью из-за тяжелой утраты
19:08
Власти Москвы увеличат число льготных путевок в санатории для пенсионеров до 200 тысяч
19:08
Почему не решаются проблемы военной коммуналки
18:54
Звезда "Дома-2" в трусах и лифчике возмутила народ
18:31
В московских аэропортах задержаны десятки рейсов
17:38
Дети Королевой и Барановской повеселились в академии наук
17:38
Пять книг для новогодних праздников
17:36
Москвичка заплатит за дебош в самолете 300 тысяч рублей
17:23
Артисты со слезами на глазах прощаются с Шаинским
17:21
Москва ставит рекорды в строительстве метро и дорог
17:19
Как развивается Новая Москва
17:10
Москвич надел вещи умершей матери ради кредита
16:45
Свиридова рассказала о тайной свадьбе
16:35
Школьник – Путину: Вы по телевизору лучше выглядите
16:32
Громкий хлопок и странный след самолета перепугали Симферополь
16:29
Анна Калашникова поздравила Dni.Ru с Новым годом
16:03
Владимир Шаинский умер от рака
16:00
Губернатор восхитил новогодним обращением с собакой (видео)
15:53
Знойная ведущая покидает "Дом-2"
15:53
Делу больного Табакова пришел конец
15:40
Кто поможет Петербургу справиться со снегом
15:17
Умер основатель Aviasales
15:08
Внебрачный сын Мишулина побил Шурыгину
15:05
84-летняя российская актриса сломала ногу на корпоративе
15:02
Национальное танцевальное шоу "Легенды Грузии" покажут в Москве
15:01
Как корректировать жизнь с помощью астрологии
15:01
Что посмотреть в новогоднюю ночь
15:01
Мать убила младенца водкой
14:56
Секреты удачных покупок
14:39
Итоги года по версии Путина
14:35
Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты
14:26
Собчак стала кандидатом в президенты России
14:22
В Домодедово оборвался лифт с женщиной и ребенком
14:08
Цымбалюк-Романовская внезапно сообщила о "примирении сторон"
13:59
В России инвалидов-колясочников научат двигаться силой мысли
13:59
У известного актера обнаружили рак
13:51
Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон
13:36
Создатель российского интернета умер от рака
13:29
Под Москвой горит фабрика по производству пуантов
13:19
Как стать самым умным
13:01
Житель Подмосковья ради любимой украл елку у соседки
12:54
Брежнева смутила Киркорова "клитором"
12:46
Почему распалась группа "Грибы"
12:43
Коллекторы "заразили" детей СПИДом
12:41
Водителя автобуса изрезали ножом на глазах у детей
12:24
Подлая Мазур предала Цымбалюк-Романовскую под страхом тюрьмы
12:22
Телеканал ТНТ угодил в новый скандал
12:12
Борисова сделала заявление после убийственных слов бывшего мужа
12:07
Курившую бабушку сдуло с балкона ветром
11:41
Россиянина под дулом пистолета заставили купить iPhone
11:37
Предатель Родченков потерял три бутылки мочи Зайцевой
11:26
У водителя автобуса-убийцы произошло кровоизлияние в мозг
11:15
Сергей Светлаков врезал хулигану
11:06
"Технопоиск" продолжает борьбу за свои права
10:56
Алина Кабаева возмущена унижениями
10:45
Онищенко предупредил об опасностях новогоднего шопинга
10:43
Аршавин теряет зрение после измен
10:41
Москвичей предупредили об опасности на улице
10:17
Найден легкий способ продления жизни
10:11
Украину атаковали смертельные инфекции
10:03
Кого из звезд ждет счастье в 2018 году
09:56
В Москве из Lexus украли алкоголь на 100 тысяч рублей
09:53
Беременная Рапунцель вернулась к избившему ее мужу
09:45
Семейные люди оказались счастливее холостяков
09:25
Курс доллара катится под откос
09:14
Известного певца назвали новым любовником располневшей Бабкиной
09:08
Американец Иисус изнасиловал болонку и женился на ее хозяйке
09:05
Москвичи пережили самую холодную ночь зимы
08:51
Евросоюз захлопнул дверь перед носом у Порошенко
08:23
Киркоров попал в больницу
08:22
Упавший с фуры контейнер заблокировал движение в Москве
08:22
Газзаев посмеялся над "беременным" Мутко
08:17
Что привело к трагедии с автобусом-убийцей в Москве
08:07
В Москве обстреляли машину скорой помощи
23:05
Ушлая Цымбалюк-Романовская схватила нового богатого пенсионера
21:56
Володин рассказал президенту о разборе законодательных завалов
21:55
В Хабаровске мальчик выстрелил в голову матери
21:51
Агутин оплачивает любовные похождения дочери
21:43
Володин отметил роль президента в борьбе с терроризмом в Сирии
21:40
Как привлечь богатство во сне
21:27
Дочь Малинина и Зарубиной пыталась покончить с собой из-за наркотиков
21:15
Тимати показал интимное видео с Решетовой
20:57
Путин похвалил парламент за эффективную работу
20:54
В Москве насильник надругался над женщиной и подвез ее до метро
20:28
Гимнастка сорвалась из-под купола цирка (видео)
20:18
Как Горбачев развалил СССР
20:01
Мутко отказался от должности
19:54
Забавный черепашонок поразил ученых (видео)
19:19
Бомба замедленного действия: по Москве колесят автобусы-убийцы
19:11
В московском супермаркете обокрали известного ведущего
18:44
Бузова влезла в грязный скандал в "Доме-2"
18:34
Под Самарой случилась страшная авария
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ушлая Цымбалюк-Романовская схватила нового богатого пенсионера
Народ бурно отреагировал на возвращение Пугачевой на Первый канал
Ведущая Довлатова: Шепелев далеко не такой белый и пушистый
Джигарханян воссоединился с сыном спустя 20 лет
Цымбалюк-Романовская внезапно сообщила о "примирении сторон"
Цымбалюк-Романовская плюнула в подлую товарку
Lifestyle

Как украсить дом для встречи года Желтой Собаки

Фото: GLOBAL LOOK press/MediaDrumWorld
Совсем скоро под бой курантов мы будем загадывать желание и приветствовать хозяйку 2018 года – Желтую Собаку. Если правильно встретить наступающий год, ваш дом не покинут удача и благополучие.
   
прочитано 1429 раз

О том, как правильно украсить жилище, чтобы задобрить Желтую Собаку, Dni.ru рассказала эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяна Чаброва.

В ногу с тенденциями моды

Если в прошлом году, когда символом года был петух, в оформлении елки преобладали яркие, сочные цвета, то хозяйка наступающего года собака предпочитает более сдержанный декор с использованием натуральных материалов, например, деревянных игрушек. В год Желтой Собаки особенно актуальны оттенки золотого, коричневого и бежевого, которые наиболее выигрышно будут смотреться на елке в сочетании с глубоким синим цветом.

Фото: GLOBAL LOOK press/Tom Schneider

"В год собаки самое главное – не переборщить с декором, лучше избегать в украшении дома ярких красок и лишней мишуры. Чтобы елка не выглядела слишком перегруженной и пестрой, выбирайте все украшения в единой цветовой гамме, желательно использовать не более трех оттенков. При этом можно сочетать шары и игрушки разных форм и размеров, они будут вполне гармонично смотреться вместе. Проще всего использовать готовый набор из елочных игрушек, бус и верхушки, его цена начинается от 799 рублей", – рассказывает эксперт ОБИ.

Сервируем стол

Использовать различные оттенки золота и натуральные материалы, которые так нравятся Желтой Собаке, можно и для праздничной сервировки. Совсем не обязательно покупать отдельные украшения, для этих целей вполне подойдут игрушки, которые не поместились на елке.

"Если у вас обеденный стол прямоугольной формы, положите по центру столешницы по всей длине стола еловую гирлянду и украсьте ее ленточками, золотыми елочными шарами, декоративными перьями и подвесками в форме листьев", — советует Чаброва.

Фото: GLOBAL LOOK press/Creativ Studio Heinemann

Если вы планируете собрать гостей за круглым столом, положите в центр простой еловый венок, он стоит всего 150 рублей. Украсьте его елочными шарами, декоративными веточками и шишками, а в центр положите мандарины. Для создания праздничной атмосферы обязательно поставьте на стол свечи, для новогодней ночи отлично подойдут подсвечники в форме фужеров.

Дань традициям

Собака – лучший друг человека. Эти преданные животные очень любят большие, теплые и уютные компании, поэтому лучшим решением в Новый год будет праздник в кругу семьи и друзей. Если вы в эту новогоднюю ночь будете принимать гостей, то особое внимание следует уделить месту расположения елки. Считается, что в год желтой собаки ее нужно поставить в юго-восточной части дома.

Фото: GLOBAL LOOK press/Doreen Zorn

"Если планируется шумная вечеринка, важнее всего не то, где стоит елка, а насколько надежно она закреплена. Пластиковая подставка обеспечит надежную опору для дерева высотой до 2–3 метров, цены на такие подставки начинаются от 299 рублей. Если у вас ель выше 3 метров, крепко удержать ее сможет только подставка из металла", – предупреждает эксперт.

Символы удачи в новом году

Согласно восточному гороскопу, Желтая Собака принесет в дом достаток и счастье. Чтобы хозяйка наступающего года была к вам благосклонна, выделите для нее самое видное и почетное место в доме. Например, повесьте елочную подвеску в форме собаки на верхние ветки ближе к верхушке или посадите мягкого игрушечного пса под елку вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Считается, что собаки обожают колокольчики, поэтому их присутствие на новогодней елке принесет хозяевам удачу в новом году.

Как вариант, можно поставить на видном месте – на полке или стеллаже — статуэтку собаки, в строительном гипермаркете такую можно купить по цене от 119 рублей. А если у вас есть собака, не забудьте приготовить для нее отдельное новогоднее угощение, тогда удача не покинет вас в новом году.

26 декабря 2017, 12:18

комментарии

Политика

Евросоюз захлопнул дверь перед носом у Порошенко
Как Горбачев развалил СССР
Байден приказал Януковичу бежать из Киева
"Каминг-аут" Порошенко довел украинцев до бешенства

Шоу-бизнес

Родственники делят многомиллионное наследство Шаинского
Больная раком звезда "Дома-2" располнела от лечения
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
Кого из артистов Вы хотели бы видеть в новогоднем телеэфире

Проишествия

Делу больного Табакова пришел конец
Москвич надел вещи умершей матери ради кредита
Создатель российского интернета умер от рака
Россиянина под дулом пистолета заставили купить iPhone

Lifestyle

Владимир Шаинский умер от рака
Пять книг для новогодних праздников
Артисты со слезами на глазах прощаются с Шаинским
Почему распалась группа "Грибы"
Шоу-бизнес

Дана Борисова убита бывшим мужем

Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Шоу-бизнес

Известного певца назвали новым любовником располневшей Бабкиной

Народ нашел для артистки "подходящую партию"
Происшествия

У водителя автобуса-убийцы произошло кровоизлияние в мозг

В настоящее время мужчину нельзя допрашивать
Шоу-бизнес

Подлая Мазур предала Цымбалюк-Романовскую под страхом тюрьмы

Товарка бывшей жены Джигарханяна рискует пойти по этапу как подельница

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Фоторепортажи

Шикарные елки знаменитостей
Пересильд и Учитель вывели в свет очаровательных дочек
Как хорошел Дима Билан
Борющаяся с раком Малиновская сильно изменилась

Спорт

Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты
Предатель Родченков потерял три бутылки мочи Зайцевой
Алина Кабаева возмущена унижениями
Газзаев посмеялся над "беременным" Мутко

Регионы

Коллекторы "заразили" детей СПИДом
Курившую бабушку сдуло с балкона ветром
Стали известны "мертвые зоны" России
Влюбленные сибиряки разбились из-за жажды экстрима
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru