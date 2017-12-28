Красотка из Дагестана стала королевой порно

В Сети набирает популярность история девушки из Дагестана, ставшей порноактрисой. Аде Махачевой пришлось сбежать в Европу.

Жительница Махачкалы уехала сначала в Санкт-Петербург, где и познакомилась с миром порнобизнеса, а после обосновалась в Будапеште, взяла себе псевдоним Кира Квин и начала радовать любителей кино для взрослых. Ее работы уже были отмечены "Порно-Оскаром" – престижной наградой в индустрии, сообщает Mash.

Ради такого успеха девушка пожертвовала хорошими отношениями с семьей. Родные Ады отказались от нее и запретили возвращаться домой. Кира активно пользуется социальными сетями, куда выкладывает анонсы своих фильмов или забавные истории, произошедшие с ней на съемках очередного шедевра.

Напомним, Ада Махачева не первая россиянка, ставшая порнозвездой. Недавно Dni.Ru писали об актрисе кино для взрослых Еве Бергер, которая снялась в новом клипе певца Стаса Костюшкина на песню "Факты". Однако после выхода ролика Ева заявила, что артист поступил с ней некрасиво – не указал ее имя в титрах.

В Сети появился клип на песню "Факты" популярного певца Стаса Костюшкина. В ролике снялись скандально известный актер Алексей Панин и порнозвезда Ева Бергер. По сюжету ролика героиня Бергер готовится к свиданию, надевая черное кружевное белье. Тем временем лирический герой Панина покупает цветы и пиво и направляется к ней домой. К удивлению мужчины, женщина оказывается любительницей БДСМ и буквально с порога тащит незадачливого кавалера в спальню, где натягивает на него кружевные трусики, чулки и бьет плеткой. В итоге напуганный герой Панина убегает босиком.