Красотка из Дагестана стала королевой порно

Новогодние елки Путешествия Главные зимние шоу в Москве Мода и красота Афиша

Самое читаемое

У малышки Бузовой остановилось сердце
У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Шепелев взорвался из-за откровений Фриске у Кудрявцевой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Четверг 28 декабря
Лента новостей
21:55
На западе Москвы водитель сбил пешехода
21:28
В России поменяют номера федеральных трасс
21:09
Вдову Шаинского уговорили похоронить композитора в России
21:03
Опозоренный повар укусил проверяющих "Ревизолушки"
20:25
Назовите лучшего актера 2017 года
20:07
Москва ткнула Порошенко носом в газовый провал
19:58
ЦБ изначально имел другие планы относительно "Югры"
19:31
В Москве изнасиловали продавца новогодних игрушек
19:05
Шаинского похоронят в Москве
19:00
Новый Тарасов оправдался за предательство Бузовой
18:12
В жилом доме под Екатеринбургом прогремел взрыв
17:42
В московском метро открыли каток
17:38
Кокорин удивил зажигательным танцем под пальмами (видео)
17:18
Сменщица Доктора Лизы осквернила ее память
16:46
Тонущий Порошенко прогнулся под Россию
16:40
Взбешенный народ предложил содрать с Бузовой кожу
16:27
В России отложили отмену роуминга
16:09
Жертва подмосковного Отелло выгораживает его из-за любви
16:03
Вскрылись позорные факты о развратнике Николае II и Матильде
15:39
Муж разбил в кровь лицо Кларе Новиковой
15:35
Убивший судебного пристава бутылкой должник попал за решетку
15:16
Борисову у Малиновской обозвали "обдолбавшейся наркотой телкой"
15:04
Собчак с тремя языками довела до тошноты
14:53
Знаменитая актриса вымыла пол своей уборщицей
14:46
Марсиан нашли в пещерах
14:32
В Химках мужчина открыл огонь по пилившим деревья рабочим
14:24
Потный Овечкин в обтягивающих лосинах произвел фурор
14:20
Тяжелобольному Табакову помогают следователи
14:17
Чернокожий баскетболист побил солистов группы "Стекловата" (видео)
14:03
Известный российский режиссер умер в возрасте 72 лет
13:59
Колдун Бесов назвал дату конца света
13:53
Охранника "Меньшевика" застрелили в первый рабочий день
13:39
Священник дерзко ответил на выходку Урганта
13:34
Европа испугалась правды о Крыме
13:28
Грузовик шоколада украли под Москвой
13:20
Пластические хирурги оставили девушку с огромной дырой между глаз
13:11
Что такое промокод и как его использовать
12:58
Первый канал отменил привычный показ поздравления Путина
12:58
Джигарханяна заставляют стоять на коленях перед обиженной Цымбалюк-Романовской
12:49
Рак унес жизни мужа и дочери звезды "Иронии судьбы"
12:48
Онищенко запретил россиянам есть оливье в Новый год
12:45
Дана Борисова вышла в свет после передозировки
12:34
Нервный парикмахер со злости отрезал клиенту ухо
12:22
Киев нарывается на жесткий ответ Москвы
11:47
16-летняя Катя Старшова высказалась о беременности
11:45
Онкобольной Пугачевой запретили выступать
11:40
Минск и Вильнюс развязали ядерную войну
11:39
Игнорировавший жалобы серпуховчанки на мужа-садиста участковый наказан
11:12
Обиженный любовник слил в Сеть видео голой звезды "Дома-2"
11:09
Россиянин жестоко убил 24-летнюю любовницу и сжег своего сына
10:46
Путин сделал заявление о теракте в Петербурге
10:44
Муж променял Мыскину на бизнесвумен
10:40
Под Москвой электричка сбила человека
10:37
Проблемы в космической отрасли копились десятилетиями. Эксперты разделяют выводы аварийной комиссии "Роскосмоса"
10:27
Американцев просят сидеть дома из-за аномальных морозов
10:01
Кто посылает на Землю таинственные сигналы из космоса
10:00
Раскрыто удивительное свойство витамина D
09:54
Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось
09:42
Красавицу-модель зверски убили по дороге с дискотеки
09:30
Медики выявили новую опасность алкоголя
09:01
Устроившего бойню на фабрике директора поймали спустя сутки
08:57
Новогодние праздники россиянам испортят 40-градусные морозы
08:48
Сколько москвичи потратят на подарки к Новому году
08:27
Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян
08:26
В Москве нашли тела двух женщин
08:21
Лучшие шефы Юга России примут участие в Крымских Гастрономических Сезонах
08:19
Врезавшаяся Светлана Дружинина потеряла сознание от боли
08:11
Взрыв в супермаркете Петербурга назвали терактом
08:05
В Москве "заминировали" станцию метро "Октябрьская"
07:42
Навка рассказала о связи Лорак и Панайотова
21:55
На чьей стороне Вы в скандале с разводом Джигарханяна
21:54
Потрепанную Волочкову унизили намеками на пьянство
21:42
Солнцев пнул "силиконовую" Жужу из "Дома-2"
21:17
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали в Сеть
21:13
Выберите лучшую российскую певицу 2017 года
21:02
Николай Носков сообщил о пополнении в семье
20:32
В петербургском магазине рванула любимая бомба террористов
20:03
Много крови: очевидцы о жутком взрыве в Петербурге
20:01
Список пострадавших при взрыве в Петербурге
19:57
Садальский нашел нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской
19:35
В петербургском супермаркете прогремел взрыв
19:19
Подлый ухажер заставил Бузову сознаться в предательстве
18:42
Свинья сбежала от украинца по крыше грузовика (видео)
18:12
Развратная помощница бросила Авакова
17:55
Люди в истерике от вида 66-летнего Газманова в трусах
17:39
Что значит видеть свет во сне
17:31
Бегство обезумевшего директора фабрики попало на видео
17:18
Эротическое фото Дианы Шурыгиной попало в Сеть
17:06
Будут ли в России новые патенты
17:02
Захарова высмеяла Киев за "петушиные" интересы
16:47
На юге Москвы загорелся автосервис (видео)
16:34
Умер актер из "Звездных войн"
16:33
Звезда "Дома-2" вызвала гнев развратным видом в церкви
16:15
12-летняя участница "Давай поженимся" обвинила ведущих в травле
16:07
В Москве у Кадырова украли iPhone
15:44
В России рак победили "голоданием"
15:41
Табаков после комы перестал узнавать родных
15:37
Мутко потерял еще одну работу после скандала
15:18
Россияне поражены подлостью Шепелева
15:00
Цымбалюк-Романовской предложили забрать театр Джигарханяна
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне поражены подлостью Шепелева
После скандала с Шепелевым мать Фриске ранили в столице
Садальский нашел нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской
Эротическое фото Дианы Шурыгиной попало в Сеть
Гузеева опозорила на всю страну развратную Волочкову
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
Lifestyle

Красотка из Дагестана стала королевой порно

Фото: GLOBAL LOOK press/st4
В Сети набирает популярность история девушки из Дагестана, ставшей порноактрисой. Аде Махачевой пришлось сбежать в Европу. 
прочитано 1783 раза

Жительница Махачкалы уехала сначала в Санкт-Петербург, где и познакомилась с миром порнобизнеса, а после обосновалась в Будапеште, взяла себе псевдоним Кира Квин и начала радовать любителей кино для взрослых. Ее работы уже были отмечены "Порно-Оскаром" – престижной наградой в индустрии, сообщает Mash. 

ПО ТЕМЕ

Порнозвезду нашли мертвой после странного поста в Instagram

Любовник звезды порно раскрыл секреты семейного счастья

Ради такого успеха девушка пожертвовала хорошими отношениями с семьей. Родные Ады отказались от нее и запретили возвращаться домой. Кира активно пользуется социальными сетями, куда выкладывает анонсы своих фильмов или забавные истории, произошедшие с ней на съемках очередного шедевра.

Напомним, Ада Махачева не первая россиянка, ставшая порнозвездой. Недавно Dni.Ru писали об актрисе кино для взрослых Еве Бергер, которая снялась в новом клипе певца Стаса Костюшкина на песню "Факты". Однако после выхода ролика Ева заявила, что артист поступил с ней некрасиво – не указал ее имя в титрах.

В Сети появился клип на песню "Факты" популярного певца Стаса Костюшкина. В ролике снялись скандально известный актер Алексей Панин и порнозвезда Ева Бергер. По сюжету ролика героиня Бергер готовится к свиданию, надевая черное кружевное белье. Тем временем лирический герой Панина покупает цветы и пиво и направляется к ней домой. К удивлению мужчины, женщина оказывается любительницей БДСМ и буквально с порога тащит незадачливого кавалера в спальню, где натягивает на него кружевные трусики, чулки и бьет плеткой. В итоге напуганный герой Панина убегает босиком.

Автор: Михаил Войцеховский28 декабря 2017, 18:25

комментарии

Политика

Европа испугалась правды о Крыме
Киев нарывается на жесткий ответ Москвы
Минск и Вильнюс развязали ядерную войну
Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян

Шоу-бизнес

Гузеева опозорила на всю страну развратную Волочкову
Обколотая Вовк побежала к врачам
Опозоренный повар укусил проверяющих "Ревизолушки"
Назовите лучшего актера 2017 года

Проишествия

Безумный директор фабрики сознался в связях с "Аль-Каидой"
Охранника "Меньшевика" застрелили в первый рабочий день
Пластические хирурги оставили девушку с огромной дырой между глаз
Нервный парикмахер со злости отрезал клиенту ухо

Lifestyle

Вдову Шаинского уговорили похоронить композитора в России
Вскрылись позорные факты о развратнике Николае II и Матильде
Чернокожий баскетболист побил солистов группы "Стекловата" (видео)
Первый канал отменил привычный показ поздравления Путина
Шоу-бизнес

Муж променял Мыскину на бизнесвумен

Теннисистка осталась с тремя детьми
Шоу-бизнес

16-летняя Катя Старшова высказалась о беременности

В Сети появился слух, что девушка ждет ребенка
Шоу-бизнес

Потный Овечкин в обтягивающих лосинах произвел фурор

Прославленный хоккеист снялся с футболистом
Шоу-бизнес

Борисову у Малиновской обозвали "обдолбавшейся наркотой телкой"

Подруга рассказала, как Дана "пьяная валялась по кабакам"

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Фоторепортажи

Дана Борисова вышла в свет после передозировки
Рожденные в год Собаки звезды
Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон
Кого из звезд ждет счастье в 2018 году

Спорт

Кокорин удивил зажигательным танцем под пальмами (видео)
Мутко потерял еще одну работу после скандала
Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть
Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты

Регионы

Жертва подмосковного Отелло выгораживает его из-за любви
Убивший судебного пристава бутылкой должник попал за решетку
Путин сделал заявление о теракте в Петербурге
Глухонемая до смерти забила подругу во время ссоры
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru