Главные ошибки в новогодних поздравлениях

Новый год – праздник надежд и поздравлений. Ночью 31 декабря принято желать родным и близким счастья, любви и успехов.

Филолог Галина Капитонова назвала главные ошибки, которые мы можем допустить, поздравляя родных и друзей. По словам заслуженного учителя России, одной из грубейших ошибок, без которой не обходится ни один праздник, является фраза "Давайте поднимем тост". "Вдумайтесь, сделать это невозможно. Можно произнести тост или поднять бокал. Еще проще: выпить за... Толковые словари словосочетание "поднять тост" не разрешают и считают неграмотным", – приводит газета "Московский Комсомолец" слова Капитоновой.

На втором месте – одно из самых распространенных зимних пожеланий: "Счастливого Нового года!" Как отмечает специалист, данная ошибка чаще преследует нас на письме. Если человек отправляет вам текст, приведенный выше, он невольно желает вам счастья только на время самого праздника: чтобы пожелать человеку счастья на все 365 дней грядущего года, оба слова нужно писать с маленькой буквы.

Следующая ошибка тоже актуальна для письменных поздравлений. Как признается филолог, для нее она является одной из самых раздражающих. "Одни из самых раздражающих ошибок – грамматические, связанные с "тся" и "ться". Часто их можно встретить в пожеланиях: "Пусть все мечты сбудутЬся, а все задуманное осуществитЬся!" Их не стоит путать, тем более в поздравительных текстах, вызывая досаду у получателя. Чтобы этого избежать, стоит обращаться к традиционным школьным вопросам: что делать и что сделать? Все становится на свои места", – объясняет Капитонова.

Еще одна не менее распространенная ошибка – написание слов "следующий" и "будущий". Их часто объединяют в некий гибрид, и человек ничтоже сумняшеся пишет "будующий".

Кроме того, при использовании частиц "не" и "ни" очень часто возникает путаница. "Каким бы тяжелым НЕ был старый год и ЧТОБЫ в нем НЕ случилось, пусть новый заберет все плохое и принесет только хорошее!" Если упрощать всю теорию, то "не" всегда связано с отрицанием и с тем, чего не было; "ни" – наоборот. Здесь же возникает конструкция "Что бы ни случилось". Она всегда пишется только так, чтобы адресат в гневе не разорвал открытку или в припадке смеха не испортил вам праздничное настроение", – предупреждает филолог.