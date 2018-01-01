Что смотреть на ТВ в январские праздники

У россиян впереди – десять выходных дней. Телеканалы предлагают устроить марафон по просмотру любимых фильмов и сериалов. Расписание некоторых из них – в подборке Dni.Ru.

РЕН-ТВ

В первые дни января на канале марафон отечественных мультипликационных фильмов: трилогия об Иване-Царевиче и Сером Волке, "Карлик-нос", "Крепость: Щитом и мечом", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Праздничный эфир дополнит классика современного российского кинематографа. РЕН-ТВ запускает новую кинолинейку под названием "Чёткое кино". В рамках "Четкого кино" телеканал покажет фильмы "Брат", "Брат-2", "Сёстры", оба "Бумера", фильм и сериал "ДМБ", всю серию "Особенности национальной…" и комедию "Реальный папа".

Spike

На Spike январские праздники начнутся марафоном, пожалуй, самого зимнего сериала последних лет – "Фарго". 1 января с 11:30 в эфире целиком первый сезон с участием Билли Боба Торнтона, а 2 января – второй сезон с Кирстен Данс в одной из главных ролей. Для любителей кино на Spike запланированы вечера качественного кино: 1 января, в 21:00 фильм "Глубоководный горизонт", а сразу после него, в 23:00 – "Кровью и потом: анаболики". 2 января в 21:00 в эфире фильм "Боец" с Уолбергом и Кристианом Бейлом, а в 23:00 – криминальная драма Мартина Скорсезе "Отступники" с Леонардо Ди Каприо, Мэттом Деймоном и Джеком Николсоном.

СТС Love

1 января на канале – день без рекламы: весь день канал можно будет смотреть, не отвлекаясь. 1 января на СТС Love марафон одного из самых любимых отечественных сериалов – "Папины дочки", 3 и 4 января в эфире целый день – сериал "Кто в доме хозяин?" о том, как провинциал Никита Воронин обживается в Москве.

Телеканал ТВ3

В первый день года на канале ТВ3 – день мультфильмов. Зрители увидят классику отечественной анимации, любимую и взрослыми, и детьми, например, "Ежик в тумане". Вечером в эфире ТВ-3 – лучшие западные мультики для всей семьи: "Рио 2" и "Симпсоны в кино".

Nickelodeon

На канале Nickelodeon с 1 января в 21:05 праздничный телемарафон для всей семьи. Добрая комедия "Альберт" рассказывает о маленькой, но очень смелой ёлке, которая хочет стать самой известной во всем мире и для этого отправляется в центр Нью-Йорка перед самым Рождеством. В основе сюжета фильмов "Руфус" и "Руфус 2" – история мальчика Мэнни, который надел на своего пса Руфуса волшебный амулет и – о чудо! – пес превратился в тинейджера, начал ходить в школу и даже ухитрился стать самым популярным мальчиком в классе.

Paramount Comedy

Вариант для любителей ситкомов – на этом телеканале они будут идти целыми сезонами с утра и до вечера. 1 января с 13:05 в эфире "Новенькая", история о том, как героиня известной актрисы Зоуи Дешанель пытается ужиться в одной квартире с тремя парнями. 2 января на канале покажут комедийный сериал "Сообщество", хронику жизни самого забавного общественного колледжа в США. Наконец, 3 января в среду на Paramount Comedy марафон "Бруклин 9-9", ситкома об отважных нью-йоркских полицейских, постоянно попадающих в курьезные ситуации. Сразу после новогодних праздников на канале начнется показ долгожданного 11 сезона "Теории большого взрыва" (первая серия выйдет еще 29 декабря, а продолжение – с 10 января), а также выйдет третий эпизод ситкома "Голдберги" об американской семье 80-ых годов (с 8 января).