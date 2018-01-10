Какое порно любят россияне

Сайт для взрослых PornHub раскрыл статистику по посещаемости в 2017 году. Также ресурс сообщил о порнографических предпочтениях его пользователей по всему миру, в частности, и о вкусах россиян.

В минувшем году сайт насчитал 28,5 миллиарда посетителей и 24,7 миллиарда поисковых запросов. Среднесуточная аудитория PornHub составляла 81 миллион человек. Время, проведенное посетителями на сайте, увеличилось до 9,5 минуты. Больше всех на нем "зависают" жители Филиппин – 13 минут. Россияне довольствуются восемью минутами. Больше двух третей посетителей ресурса из России – мужчины.

При этом главной тенденцией прошедшего года стало порно для женщин. В среднем его искали на 1,4 тысячи процентов чаще, сообщается на сайте PornHub. В 2017 году лидерство удерживало лесбийское порно. Его в прошедшем году искали чаще, чем ролики в категориях "хентай" и milf.

Наиболее популярными запросами россиян остаются видео с тегами Overwatch, "мамочки", "хентай" и категория "русские". Самыми любимыми порноактером года посетители сайта признали испанца Хорди Эль Нино Полла, американца Мандинго и итальянца Рокко Сиффреди.

Также пользователи отдали предпочтение таким актрисам, как Райли Рид, Миа Халифа и Лиза Энн. У наших сограждан самой популярной секс-звездой по-прежнему остается Саша Грей, хотя она уже больше пяти лет не снимается в порно.