Как саудиты заманивают к себе одиноких женщин

В Саудовской Аравии в первом квартале этого года планируют ввести визы для индивидуальных туристок. Это касается только женщин старше 25 лет.

Дамы этого возраста смогут получить туристическую визу и посетить страну без сопровождения. Об этом сообщил представитель государственной Комиссии по туризму и национальному наследию.

Нововведением арабы хотят сделать свою страну более привлекательной для путешественников. В ведомстве предполагают, что такая мера уменьшит сезонность в туристическом бизнесе. Кроме того, с помощью нее появится возможность создать новые рабочие места, сообщает издание Arab News.

Что касается женщин, которые младше 25 лет, то они по-прежнему могут посещать Саудовскую Аравию только в компании мужчины-родственника (мужа, брата или отца). Гендиректор отдела выдачи разрешений Комиссии по туризму и национальному наследию Омар Аль-Мубарак рассказал, что сейчас идет подготовка базы и создание системы электронных виз.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России составили список стран, которые легче всего выдают россиянам многократные шенгенские визы на длительный срок. По данным экспертов, за последние два года резко сократилось число туристов из регионов, которые хотели бы отправиться в Европу.





В целом, по мнению специалистов туристического рынка, легче всего россиянам получить "шенген" в такие страны, как Италия, Греция, Франция и Чехия. При этом стабильнее и быстрее других работает визовый центр Франции.