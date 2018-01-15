Что убивает женщин

Трудно сказать, что больше всего повлияло на быт современной среднестатистической женщины. Вероятно, своей чрезмерной загруженностью на всех жизненно важных фронтах мы обязаны нашим предшественницам, стремящимся к эмансипации.



Результат не заставил себя ждать – работа, карьера, дети и дом – все легло на хрупкие плечи, независимо от того, полная семья или женщина одинока. Каждый день расписан по минутам, нужно все успеть, а дома ждут рутинные дела – стирка, уборка, глажка, готовка, мытье посуды и нескончаемый поток других мелких забот.

Слабый пол стал сильнее, чем мог бы быть, и это явно не идет на пользу большинству. Недавние исследования группы западных ученых выявили печальный факт. Такой образ жизни и объем домашних дел способен разрушить любой, даже самый крепкий организм. Сохранить здоровье в пожилом возрасте дамам будет очень сложно.



"Если человек мало спит, много работает умственно и физически, интенсивно расходуя свой ресурс, то его здоровье очевидно под угрозой. – говорит психолог Татьяна Москвитина. – У женщины при этом накапливается усталость, раздражительность, разочарование, обида на родных и, особенно, на своего мужчину. Подобные эмоциональные состояния подтачивают силы, иммунную и эндокринную системы, и, как следствие, здоровье. Негативно воздействует на его состояние также бытовая химия, с которой женщине приходится много работать во время уборки".

Психологи советуют в такой ситуации, прежде всего, вовремя сказать себе "стоп" и перестать справляться со шквалом домашних дел в одиночку, а заодно перераспределить нагрузку между остальными домочадцами. Важно пересмотреть отношение к себе, сделав его бережным, соблюдая режим сна и питания, увеличив, тем самым, шансы на долгую и здоровую жизнь. В первую очередь, необходимо попросить о помощи более сильного члена семьи – мужчину. По статистике именно мужья манкируют бытовой рутиной, предпочитая ей более тяжелую работу, например, ремонт или хлопоты в саду. В худшем случае, они с удовольствием полежат на диване, пока жена спешно готовит ужин. Откровенный разговор с мужем о том, что вы элементарно не справляетесь с количеством домашних задач, поможет мужчине по-другому взглянуть на совместный быт и ведение общего хозяйства.

Далеко не все представители сильного пола одинаково готовы стать полезными и регулярно помогать своим половинкам. По мнению клинического психолога Михаила Филяева, мужчину изменить невозможно. Тем более, навязать ему то, что он не хочет делать. Михаил утверждает, что давление на него любым, даже самым безобидным способом, может только ухудшить ситуацию. "Мужчина непредсказуем в своих ощущениях. Если он все-таки поменяется внутренне, то он может поменять и свое отношение к женщине. Абсолютно неизвестно, в какую сторону оно изменится" – рассказывает Михаил.

Впрочем, если рядом любящий, заботливый и внимательный мужчина, который в силу каких-то обстоятельств перестал замечать некоторые вещи, он все поймет и впредь будет всегда с вами бок о бок сражаться на бытовом фронте. В его интересах дать женщине больше времени для отдыха и заботы о себе. Это поможет ей хорошо себя чувствовать и эффектно выглядеть, а также как можно дольше сохранять свое здоровье.

Недаром народная мудрость гласит "Жена мужу подруга, а не прислуга".