Что будет модно в 2018 году

Светский обозреватель, телеведущая Ася Рязанкина рассказала Dni.ru о современных и актуальных тенденциях в новом году. Владелица Russian Fashion Roots также напомнила о популярных трендах, которые стабильно держатся на подиумах несколько лет.



"Надо ли напоминать, что мода циклична и многие тренды сохраняют свои позиции на протяжении нескольких сезонов. Так, если говорить о 2018 годе, то в моду входит термин "преувеличение", – заявила специалист.

По ее словам, будет востребован цветочный принт с кричащими синтетическими цветами и психоделическими сочетаниями. "Футуризм в одежде будет пользоваться мега популярностью. И представить новый сезон без голографических тканей будет невозможно. В новом сезоне будут преобладать рельефные текстуры и голографические принты: омбре от серебристого металлика до малинового, изображения текущей жидкости и расплавленных металлов, детали и аксессуары из зеркального или радужного пластика, имитация чешуек. В общем всевозможная химия, которую можно только представить", – подчеркнула Рязанкина.

Наметилась и новая трендовая вариация богемного стиля – это "цыганские страсти", когда в одном образе смело уживаются множество пестрых узоров и паттернов. "И еще много деталей – в тренде вязаные клатчи с бахромой, геометрическая вышивка и отделка грубыми или холщовыми тканями, пайетки, металлизированные ткани, – все это смело собирайте в свой гардероб!" – сообщила эксперт.

Она отметила, что востребованными расцветками будут: бронза, темное золото и серебро. "В моду снова войдут бархатные топы, маечки и сарафаны на тонких бретельках, обязательно “вечерних” тонов: индиго, шоколад, черный, глубокие красный, фиолетовый, розовый. Наиболее смелые модницы смогут пополнить свой гардероб бархатными шароварами и свободными комбинезонами из велюра с ярким богемным или цветочным принтом", – рассказала модный обозреватель.

В моде многослойность! Майка поверх платья наиболее часто встречающееся решение. Но вариации многослойности на этом не останавливаются.

"Хочу обратить внимание на еще один тренд. Оверсайз держится в чартах популярности уже не один сезон. Однако сейчас мы будем наблюдать некоторые визуальные изменения– удлиненные манжеты, рюши или полное отсутствие рукава", – обратила внимание эксперт.

По ее словам, популярность в свои руки возьмет и рукав-фонарик. "Причем модно будет исполнение как в коротком варианте, до середины плеча, так и в длинном варианте. И еще будут мегапопулярны манжеты со вставками, бахромой, с рюшами. Конечно, мы можем поговорить и о тех популярных трендах, которые стабильно держатся на подиумах, но более жизненные для нас: стильный и востребованный деним, уютный трикотаж, элегантные водолазки и платья-водолазки, широкий ремень, который ставит акцент на талию и трактует образ по-новому, пальто с большими накладными карманами, меховые декоративные детали и, конечно, объемные пуховики!" – заключила Ася Рязанкина.