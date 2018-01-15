Бывшую девушку Ди Каприо признали слишком толстой

Известной топ-модели Нине Агдал отказали в публикации в глянцеовм журнале. Причиной такого решения стала полнота датчанки.

При этом отказ от модного журнала поступил уже после съемок. "Ее внешность "отличалась от представленной в портфолио и не соответствовала стандартам издания", – заявил модели представитель журнала. О каком именно издании идет речь, не уточняется. Девушка пояснила, что ее внешний вид изменился с тех пор, как она в 16 лет пришла в модельный бизнес.

"Я не выхожу на подиум и никогда не была худой как палка. Сейчас еще больше, чем ранее, я принимаю свои изгибы и усердно работаю в спортзале, чтобы оставаться сильной и в первую очередь сохранить рассудок. Так что позор тебе и спасибо тебе, издатель, за подтверждение того, насколько важно жить по своей правде и громко говорить об этом, вне зависимости от того, кто ты и какой у тебя размер", – написала Нина Агдал в своем аккаунте в Instagram.

Модель в последнее время перестала мелькать на обложках. В прошлом году она пережила разрыв с знаменитым голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Поговаривали, что длинноногая, фигуристая Агдал была ближе к заветной цели, чем многие другие претендентки на его руку и сердце. Мол, 42-летний Ди Каприо души не чаял в 25-летней модели с ангельским лицом.

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal) Янв 12, 2018 at 9:30 PST

Светские сплетники тут же зашептались об ориентации звезды Голливуда. По мнению пользователей Сети, уж больно подозрительно выглядит то, что Ди Каприо неизменно дает от ворот поворот самым красивым и сексуальным актрисам и манекенщицам. И детей упорно не заводит.

Однако озвученной в СМИ причиной расставания молодых людей стала полная неготовность холостяка к созданию семьи. Осведомленный источник, пожелавший остаться неназванным, сообщил репортерам, что актер относился к Нине Агдал более серьезно, чем к предыдущим пассиям. "Но все близкие друзья Лео знали, что он морально не готов к женитьбе", – объяснил собеседник издания.