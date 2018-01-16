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Lifestyle

Милонов обозвал девушек анорексичными фанерами

Виталий Милонов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Виталий Милонов хочет видеть в российских магазинах красивых, в меру упитанных девушек. Депутат Госдумы выступил с инициативой запретить использование на торговых площадках только "худых" манекенов.
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Свои предложения парламентарий направит министру промышленности и торговли 16 января. Милонов считает, что манекены в магазинах должны соответствовать 46-48 размерам. Дам, которые подходят под стандарты, навязываемые модельерами, депутат назвал анорексичными фанерами.

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"У нас откуда-то пришел стандарт, что красиво выглядеть могут только анорексичные фанеры неестественно маленького веса. Это всевозможным образом пропагандируется, в том числе с помощью манекенов. Ни для кого не секрет, что любая девушка хочет выглядеть модно. Посещая магазин, она видит, что вещи, которые она может купить, чтобы стать красивой, хорошо сидят только на плоских, не способных к деторождению анорексичных цыплятах", – пояснил свою точку зрения Виталий Милонов.

По словам депутата, законодатели в мире моды – мужчины. Они по природе своей более практичны и рассматривают девушек с точки зрения экономии материалов, более выгодной посадки той или иной вещи. Мужчины-модельеры и принесли в наш мир понятие, что идеал красоты – это "иссушенная диетами полумертвая девушка", приводит слова Милонова НСН.

Законодатели мод с парламентарием не согласны. То, что манекены худее – вполне естественно, они не совпадают со среднестатистическим человеком, отметил стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец.

"Они больше модельные. Благодаря этому мы видим симпатичную, на мой взгляд, картинку. На это приятнее смотреть, чем на манекены 54 или 56 размера", – заявил Лисовец. Эксперт призвал не превращать всю страну в рынок и не заставлять тех, кто занимается фешен-бизнесом, ставить манекены разных размеров.

Автор: Андрей Евлампиев16 января 2018, 12:31

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