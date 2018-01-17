Чем женское возбуждение отличается от мужского

Эксперты из Университета Макгилла в Монреале (Канада) доказали, что мозговая активность женщин во время возбуждения выше, чем у мужчин. В исследовании ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Специалисты выявили ряд различий между женщинами и мужчинами во время сексуального возбуждения. То, что мозговая деятельность двух полов в это время во многом отличается, доказали данные обработки нейронных реакций участников эксперимента на визуальные стимулы.

Вместе с тем ученые подтвердили, что сапиосексуальность – возбуждение, связанное с высокими интеллектуальными способностями, – может вызывать наиболее сильное половое желание как у мужчин, так и у женщин. По статистике, на каждые десять человек может приходиться минимум один сапиосексуал, сообщает The Daily Mail.

При этом отмечается, что показания, снятые с помощью МРТ, регистрировали активность мозга женщин только при демонстрации эротических видеороликов. Связана ли активизация отдельных участков мозга со способностью рационально работать в режиме многозадачности, канадские медики не уточнили.

Ранее американские ученые выяснили основной источник получения женщинами удовольствия в постели. В ходе опроса дам оказалось, что 37% из них достигают оргазма с помощью дополнительных ласк половых органов. Еще 36% респонденток заявили, что получают удовольствие и без дополнительной стимуляции, но именно она позволяет его сделать необыкновенно ярким.