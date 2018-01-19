Главные события Москвы с 20 по 26 января

Зима в самом разгаре, и в Москву наконец-таки пришли настоящие морозы. Теперь можно вдоволь накататься на санках, коньках и лыжах. А для тех, кто предпочитает проводить досуг в тепле, свои двери открывают столичные музеи, театры и концертные площадки. О самых интересных событиях ближайших семи дней – в традиционном обзоре Dni.Ru.



20 января, суббота

В Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла состоится Концерт "Романтический вечер в Париже". Под готическими сводами будет звучать самая красивая музыка французских композиторов. Среди авторов – Камиль Сен-Санс и Сезар Франк.

Не обойдется и без французского шансона и музыки из знаменитых французских кинофильмов в сопровождении песочной анимации. Исполнители: Иванова Анна, SaxAkkord Duo, Строковский Арсений, Дыма Иван, Ковалев Валентин, Иконникова Юлия, Камерный хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова, Венжик Любовь и Детский хор "Класс-Центра".

21 января, воскресенье

Детский Музыкальный театр Юного Актера (ДМТЮА) приглашает на "Приключения Оливера Твиста". Данный спектакль – не мюзикл в привычном понимании. Творение Лайонела Барта "Оливер!" было лишь использовано в качестве некоторого фундамента, кроме того, режиссером использовался первоисточник – повесть Диккенса.

В итоге получилась достоверная история о юном Оливере, сироте и беспризорнике, которого автор проводит долгим путем лишений. Ребятам, которые еще не успели познакомится с произведением, наверняка будет интересно встретиться с героями книги.

22 октября, понедельник

В "Крокус Сити Холл" пройдет концерт "ERIC SERRA and RXRA Band". “Леон” и “Ее звали Никита”, “Жанна д’Арк” и “Пятый элемент” – все эти фильмы невозможно представить без великолепной музыки Эрика Серра.

Композитор был одним из наиболее близких творческих соратников режиссера Люка Бессона. Когда режиссер работал над документальным фильмом “Голубая бездна”, посвященным подводному миру, он даже позволил перемонтировать одну из сцен фильма, которая пришлась композитору не по душе. Саундтрек к “Голубой бездне” стал одной из самых узнаваемых работ Серра, получил престижную премию “Сезар” и разошелся тиражом 3 миллиона экземпляров.

25 января, четверг

В этот день состоится премьера фантастического триллера-боевика "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" режиссера Уэса Болла. В ролях: Дилан О’Брайан, Кая Скодералио, Томас Сэнгстер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Роза Салазар, Патришия Кларксон и другие.

В эпичном финале саги Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.