"Ощетинившийся тушкан": Захарова поскандалила из-за своей шубы

Официального представителя Министерства иностранных дел Россию Марию Захарову обвинили в пошлости. Поводом стали ее записи на личной странице в одной из социальных сетей, где спикер внешнеполитического ведомства хвасталась модной леопардовой шубой, которую она носила в Нью-Йорке.



Несколько дней назад дипломат опубликовала в Facebook свою фотографию в эффектном леопардовом манто. Изображение Захарова снабдила рассказом о том, как одна американка приняла ее за настоящую обитательницу Манхэттена и начала делать комплименты.

"Я счастлива, что сегодня в центре Нью-Йорка я увидела то, что давно искала – настоящего его обитателя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхеттен! И я Вас нашла (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – привела слова незнакомки спикер российского внешнеполитического ведомства.





Чуть позже дипломат опубликовала новый пост, где рассказала, что похожие шубы появились во многих бутиках города. "Каково же было мое удивление, когда я увидела – смотрите прикрепленные к посту фотографии – в витринах Louis Vuitton, Miu Miu, D&G и многих других магазинов "первой линии"… "мою шубу", кстати, российского производства", – похвасталась Захарова. Она с иронией предположила, что магазины были "взломаны русскими хакерами".





Однако пользователи восторга спикера МИДа не разделили. По словам некоторых комментаторов, у многих людей в России леопардовые принты ассоциируются с пошлостью и женщинами с "пониженной социальной ответственностью".

"Машенька, звериные текстуры действительно в тренде, как и другие стилистические излишества 90-х, но ношение подобных сложных комплектов предполагает изрядную долю самоиронии. Вы же изображаете Стервеллу де Виль (персонаж анимационного фильма "101 далматинец". – Прим. ред.), оттого выглядите пошло. ...ощетинившийся тушкан. Только поржать с вас", – написал один из пользователей.





Представитель внешнеполитического ведомства не растерялась и ответила недовольному комментатору. "Ваш комментарий – это по-настоящему пошло. Простите. Тушкан ощетинившийся выглядит просто замечательно", – парировала она и снабдила сообщение фотографией ушастого зверька.

