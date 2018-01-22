Модель отказалась продавать девственность и огорчила родителей

Итальянская модель, выставившая на продажу собственную девственность, изменила решение. Девушка отказалась торговать телом.

"Я совершила глупый поступок, в котором очень раскаиваюсь. Если бы я могла вернуть время назад, я бы не сделала это, но моей целью не было как-то прославиться", – приводит слова Николь английский таблоид The Sun. Девушка рассказала изданию, что ее жизнь стала напоминать кошмар: телефон постоянно обрывали представители эскорт-агентств.

Кроме того, после того как множество СМИ написали о поступке Николь, о затее девушки узнали ее родители. По словам итальянки, те просто лишились дара речи. После грандиозного скандала дома, девушка решила удалить лот с торговой площадки. Этим она сильно удивила представителей аукциона.

"На момент решения Николь ставки достигли 1,6 миллиона евро (около 112 миллионов рублей. прим. ред.), мы позвонили ей, чтобы уточнить ее данные и спросить, как она предпочитает поучить деньги, если все-таки заключит сделку. В тот момент девушка подтвердила нам, что заинтересована в сделке, но хочет еще подождать – она собиралась продать девственность приблизительно за три миллиона". Через некоторое время Николь связалась с представителями торговой площадки и заявила, что отказывается от сделки.

Сначала девушка заявляла, что деньги ей были нужны на оплату высшего образования. "Когда я стала искать в Сети способы финансирования моей учебы, то наткнулась на объявления об аукционах, где узнала, что некоторым девушкам удается себя продать за 3 миллиона евро (около 200 миллионов рублей – прим. ред.). Тогда я решила, что поступлю так же, как только мне исполнится 18", – рассказывала юная предпринимательница британской The Sun.

Сейчас она утверждает, что не собиралась брать деньги, а предложение с продажей девственности разметила на сайте только из любопытства: Николь утверждает, что ей было интересно, заинтересуется ли кто-нибудь подобным лотом.