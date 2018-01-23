Бизнесмены предпочитают летать "Аэрофлотом"

Авиакомпания "Аэрофлот" возглавила престижный рейтинг сервиса OneTwoTrip for Business. Почти половина всех перелетов, совершенных его пользователями, приходится на крупнейшего в России перевозчика. Серебро досталось S7 Airlines, третье место заняла Utair.



Большинство деловых поездок в стране совершается между Москвой и крупными региональными центрами. Как пояснили составители рейтинга, положение авиакомпаний в нем в первую очередь связано с географией полетов и их частотой. Эти две составляющие позволяют удовлетворить потребности пассажиров.



Как отметил директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков, бизнес-путешественники более требовательны к сервису. "Аэрофлот" позиционирует себя в качестве лидера рынка в том числе по этому критерию, относя свой продукт к премиальному сегменту, а также продает бизнес-класс на всех направлениях маршрутной сети", – добавил он.

По данным сервиса, в прошлом году его пользователи побывали более чем в 100 городах страны (на внутренние рейсы пришлось 85% билетов). При этом бизнес-путешественники отличаются от пользователей стандартного сервиса OneTwoTrip.

Так, 78% деловой аудитории – мужчины (среди обычных путешественников этот показатель составляет (63%). Свыше двух третей билетов здесь приходится на пассажиров 26-40 лет, тогда как среди физлиц таких пассажиров лишь половина.

Существенным отличием бизнес-пассажиров от обычных путешественников является меньшая глубина бронирования. Чаще всего люди, отправляющиеся в рейс с деловыми целями, совершают перелет в течение 14 дней с момента покупки билетов. Поездки с бронированием более чем за два месяца для них нехарактерны.

Напомним, OneTwoTrip for Business помогает организовать командировки сотрудникам компаний. Анализируя получаемую информацию, сервис ранжирует перевозчиков по популярности именно для деловых перелетов, а не с целью туризма и отдыха.