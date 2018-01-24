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Lifestyle

Cамые живописные горнолыжные курорты мира

Фото: GLOBAL LOOK press/Adam Clarke
Зимний отдых в горах – это особая атмосфера. После целого дня катания на лыжах или сноуборде, можно прогуляться по маленькой деревне, полюбоваться снегопадом и согреться горячим чаем или глинтвейном. 
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Эксперты сервиса OneTwoTrip по просьбе Dni.Ru составили список самых уютных и живописных курортов, где легко забыть о том, что остальной мир существует.

Alpe d'Huez, Франция

Фото: flickr.com/Nessim Azar

Альп-д’Юэз – самый большой горнолыжный курорт Французских Альп, протяжённость одной из его трасс, "Саренна", составляет 16 км и частично проходит через тоннель, это самая длинная трасса в Европе. Но главное достоинство места заключается в особом микроклимате, зону для катания даже называют "Солнечный остров", потому что ясная погода здесь стоит в среднем 300 дней в году. Не смотря на внушительный размер и популярность, курорт сохраняет уют маленькой альпийской деревушки, особенно благодаря деревянным шале и небольшой каменной церкви.

Сезон: декабрь – апрель

Количество трасс: 118

Стоимость ски-пасса: 47 евро в день

Livigno, Италия

Фото: flickr.com/Evgeniy Isaev

Ливиньо – это небольшая горная деревня, оживающая в зимние месяцы. По обеим сторонам от широкой солнечной долины расположены более 110 км трасс, но основную популярность курорт приобрел благодаря шикарным возможностям для фрирайда. В центре города, между красивых деревянных домиков проходит широкая аллея с яркой иллюминацией и огромным числом магазинов дьюти-фри, потому что весь курорт – зона беспошлинной торговли. Улицы и здания украшают гирлянды со звездочками и снежинками, поэтому настроение тут праздничное весь сезон.

Сезон: ноябрь – апрель

Количество трасс: 78

Стоимость ски-пасса: 47 евро в день

Zermatt, Швейцария

Фото: GLOBAL LOOK press/DanitaDelimont.

Деревня Церматт расположилась в долине между самых высоких гор Пеннинских Альп. Главная и красивейшая достопримечательность этого места – Маттерхорн, самая фотографируемая гора в мире. Она возвышается над городом правильной четырехугольной пирамидой, а по утрам лучи восходящего солнца окрашивают склон скалы во все оттенки розового. Вечерами же нет ничего приятнее, чем погулять по припорошённым снегом мощеным улицам, тем более, что все они – пешеходные, машин тут нет, город сохраняется экологически чистым и по-горному тихим. Ну а самое главное – этот высокогорный курорт открыт для катания круглый год, впрочем, больше всего снега тут с ноября по апрель.

Сезон: круглый год

Количество трасс: 109

Стоимость ски-пасса: 79 евро в день

Diamond Peak, США

Фото: flickr.com/Coconino National Forest

Курорт Алмазный Пик в штате Невада – один их самых живописных в Америке. Прямо от подножия горы и почти до горизонта простирается озеро Тахо, а сразу за ним виднеется горная гряда Сьерра-Невада. В ясные дни синева озера поражает воображение, но еще красивее здесь становится, когда в долине собираются облака: создается впечатление, что озеро поднялось на несколько сотен метров и стало белым. При всей своей красоте, курорт не самый популярный, поэтому здесь нет шумных толп, а отдых получается спокойным и размеренным.

Сезон: декабрь – апрель

Количество трасс: 30

Стоимость ски-пасса: 79 долларов в день

Lake Louise, Канада

Фото: GLOBAL LOOK press/Keith Levit

Лэйк Луиз – один из трех горнолыжных курортов в национальном парке Банф, старейшем в Канаде. Его окружают густые хвойные леса и уходящие за горизонт острые пики канадских скалистых гор. Склоны трех соседних пиков образовали в долине круглый колодец с озером, над которым возвышается большой монументальный отель, построенный здесь в 1890 году. Если же вам больше по душе домашний уют, в деревне можно поселиться в деревянных домиках в непосредственной близости к подъёмникам.

Сезон: ноябрь – май

Количество трасс: 145

Стоимость ски-пасса: 104 доллара в день

Val Gardena, Италия

Фото: flickr.com/Jonathan Camp

Валь-Гардена объединяет три горнолыжных курорта в сердце Доломитовых Альп на севере Италии. Над городом и зоной катания возвышаются величественные каменные утесы. На контрасте с теплым светом оживленных городских улиц они смотрятся особенно впечатляюще. На украшения и гирлянды тут не скупятся, к новому году наряжают огромную елку и устраивают рождественскую ярмарку. А еще этот курорт отлично подходит для отдыха с детьми, те, кому ещё нет 8 лет, могут пользоваться подъемником бесплатно!

Сезон: декабрь – апрель

Количество трасс: 112

Стоимость ски-пасса: 53 евро в день

MongenEvre, Франция

Фото: flickr.com/Stephane D

Монженевр – старейший горнолыжный курорт Франции, в наступающем 2018 году ему исполнится 111 лет. Несмотря на небольшую площадь, в городе есть две церкви, три часовни и обелиск, которые делают его уютным и умиротворенным. Здесь и вправду очень спокойно – никаких вечеринок и ночных развлечений, благодаря чему здесь отлично отдыхать с детьми. На курорте очень хорошие трассы для лыжников среднего уровня, а также часто бывают обильные снегопады.

Сезон: декабрь – апрель

Количество трасс: 52

Стоимость ски-пасса: 41 евро в день

KitzbUhel, Австрия

Фото: flickr.com/Mahmut

Старинный австрийский город Ки́цбюэль зимой похож на сказку, присыпанные снегом цветные здания выглядят совсем как пряничные домики с сахарной глазурью. Почти весь центр города исключительно пешеходный. Курорт хоть и небольшой, но считается самым модным в Австрии, более того, каждую зиму на одном из его склонов проводится один из этапов Кубка мира по горным лыжам. 170 км трасс на склонах соревнуются за внимание катающихся с почти такой же по протяженности зоной для фрирайда. Еще одна достопримечательность города - воздушный трамвай 3 S, вагонная канатная дорога с самым длинным в мире пролётом – 2705 метров между нижней станцией и первой опорой.

Сезон: октябрь – апрель

Количество трасс: 70

Стоимость ски-пасса: 50 евро в день

Niseko, Япония

Фото: flickr.com/MIKI Yoshihito

Нисеко стал самым популярным горнолыжным курортом страны благодаря просторным полям для фрирайда, что очень нехарактерно для Японии. При этом именно за катанием вне трасс сюда и стоит ехать, благодаря уникальному сочетанию высоты и близости океана, снег здесь обладает особой сухой, рассыпчатой текстурой. Небольшой уютный городок с двумя отелями и несколькими таунхаусами соединен с четырьмя соседними курортами сетью канатных дорог. А самое прекрасное – это открывающийся со склонов вид на соседний заснеженный вулкан Йотей.

Сезон: декабрь  - апрель

Количество трасс: 61

Стоимость ски-пасса: 45 долларов в день

Heavenly, США

Фото: flickr.com/glenngould

Курорт Хэвенли настолько большой, что находится одновременно на территории двух штатов: Калифорнии и Невады. Озеро Тахо, вид на которое открывается со склонов, единственный островок спокойствия в этом оживленном месте. Трассы и поля для фрирайда можно исследовать с раннего утра до позднего вечера, но немного сил стоит оставить на темное время суток: в этой горной деревне кипит ночная жизнь. Бары и клубы работают без выходных, а гвоздь развлекательной программы – огромная передвижная сцена с диджейской станцией в виде огромного снежного кота. Если вы хотите большого и яркого праздника, лучшего места не найти.

Сезон: ноябрь  - апрель

Количество трасс: 46

Стоимость ски-пасса: 139 долларов в день

24 января 2018, 13:41

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