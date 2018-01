Что россиянок больше всего бесит в мужчинах

Выяснилось, что больше всего женщин бесит, когда мужчины копаются в их телефонах и читают переписку. Таковых оказалось 29%. Среди опрошенных 25% выводит из себя, когда партнер единолично принимает решения, 20% раздражают советы по дому, еще 20% – постоянный контроль. Всего 6% не нравится, когда берут их вещи.

Также удалось узнать, как часто женщины звонят своим половинам. Так, 41% опрошенных могут написать несколько сообщений, если любимый задерживается, чтобы не нервничать. 29% ответили, что оба пишут только по делу, 17% постоянно пишут и звонят друг другу, если не вместе. 8% респонденток мужчины звонят и пишут чаще, а они стараются тех не отвлекать, у 5% дам ситуация обратная.

"Важно, чтобы партнеры в паре помнили о том, что личное пространство необходимо каждому человеку. Соблюдение границ и взаимное уважение – основа крепких отношений", – прокомментировала исследование психолог, эксперт тренинг-центра "СЕКС.РФ" Марина Снегирева.

Пользователи Сети озаботились вопросом, из-за чего в парах чаще всего возникают споры и конфликты. Как показывает практика, часто предметом размолвок становится туалетная бумага. "Почему так сложно заменить туалетную бумагу, если она закончилась?" — негодует Just Kristen.

Также пользователи часто раздражаются, когда вторая половина неправильно вставляет рулон в держатель. Одни считают, что бумага должна свисать сверху, другие уверены: удобнее отрывать ее снизу.

