Любители старых вещей превращают свой дом в Чернобыль

У каждого из нас дома есть елочные игрушки и посуда, которая досталась нам от бабушек и дедушек. Оказалось, что дорогие сердцу вещицы не настолько безопасны, как кажется.

Многие уверены, что все то, что досталось нам от предков – это история, но насколько это безвредно, мы не задумываемся. Как выяснила команда тв-программы "НашПотребНадзор", у многих из нас дома есть мини-версия Чернобыля.

Красивая посуда и новогодние украшения таят в себе опасность. Все мы видели зеленые графины и посуду с красивым отливом. Но каково же удивление людей, когда они узнают, что все эти привычные предметы быта сделаны с использованием радиоактивных веществ. Например, знаменитый зеленоватый отлив кухонной утвари достигался за счет урана. Однако, многие из нас думают, что за долгие годы такая посуда потеряла свои вредоносные свойства, но на деле оказывается, что с годами излучение только усиливается. Радиационный фон может превышать норму в три с половиной раза, и конечно, из такой тарелки есть нельзя, зато продать можно. Опытные старьевщики покупают такой раритет за кругленькую сумму.

Кроме посуды радиоактивные материалы использовали для окрашивания циферблатов и стрелок, такие часы использовали подводники, летчики и солдаты. Такой аксессуар был удобен в использовании в кромешной темноте, потому что светился. Не редко встречались и радиоактивные украшения. Например, можно было увидеть топазы, которые получены не природным, а промышленным способом при помощи мощнейшей радиации от реактора. Опасность таких ювелирных украшений состоит в том, что они постоянно находятся в контакте с кожей.

Конечно, нельзя забывать про знаменитые советские елочные игрушки. Сейчас они особенно популярны, поэтому некоторые поклонники скупают новогодние ретро-атрибуты. Однако, не все знают, что они были изготовлены с использованием урана и радия. Раньше считалось, что они вполне безобидны.

Проверить свою домашнюю утварь, аксессуары и предметы декора можно с помощью дозиметра, а некоторые из них легко протестировать, оставив в темноте.

Программа "НашПотербНадзор" выходит на канале НТВ по воскресеньям в 13:00.