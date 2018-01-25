Колбасу в магазинах признали опасной

"Росконтроль" проверил этот продукт в магазинах страны и выявил грубые нарушения. Вся исследованная колбаса оказалась некачественной.

Специалисты подвергли экспертизе самые популярные у россиян виды колбасных изделий – "Московскую", "Сервелат" и "Брауншвейгскую". Всего была исследована продукция десяти брендов: "Малаховский", "Мясницкий ряд", "Останкино", "Велком, "Дымов", "Ближние горки", "Ремит", "Черкизово", "Рублевский" и "Клинский".

В основном продукция этих компаний продается на территории Москвы и Подмосковья. Однако колбасы от "Клинского", например, можно найти в Перми и Екатеринбурге, а "Черкизово" – на прилавках магазинов практически по всему Уралу (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, ХМАО и Пермский край), передает Life.ru.

Все мясокомбинаты утверждают, что их колбаса сделана в соответствии с ГОСТом. Однако проверка показала, что все они не соответствуют стандарту по ряду показателей, сообщает Ura.ru.

Специалисты выяснили, что в составе продукции данных производителей используются фосфаты, крахмал, пшеничная клетчатка и животный белок. Об этом фирмы не уведомляют покупателя на этикетке. А в одном образце "Росконтроль" нашел явные признаки порчи продукта, что опасно для здоровья потребителей.

Самой распространенной проблемой эксперты назвали фальсификацию состава. Мясо заменяют хрящами, шкурками, мясом птицы, коллагеновыми и соевыми белками и другими ингредиентами.

Напомним, в ноябре 2017 года проверке Роскачества подверглись сосиски "Молочные". Лабораторные испытания прошли 30 самых популярных брендов. Образцы изучали по 70 показателям качества и выяснили, что бактерий, тяжелых металлов, радионуклидов и ГМО в сосисках нет, а вот соя и антибиотики встречаются.

В 16 из 30 марок было зафиксировано наличие антибиотиков. И если в 13 из них найдены лишь следы, то три производителя ("Мясницкий ряд", "Владимирский стандарт" и "Рублевский") допустили нарушения обязательных требований.