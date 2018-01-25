Топ-5 трасс Подмосковья для беговых лыж

Сейчас, вместо спуска в дорогих горнолыжных костюмах с заснеженных пиков, в тренде оказались беговые лыжи. Занятия этим видом спорта гарантируют подтянутое тело и здоровый цвет лица.

Неважно, каким стилем ездить – коньковым или классическим. В Подмосковье открывается все больше подготовленных для лыжников трасс. Dni.Ru публикуют список из пяти лучших из них.

На лыжах – по реке

Одна из самых комфортных трасс для любителей беговых лыж расположена в Мытищинском районе Подмосковья на территории клуба-курорта "ПИРогово" в прибрежной зоне Клязьминского водохранилища, где в теплое время года играют в гольф и проводят парусные регаты. Лыжную трассу протяженностью 6,5 километров прокладывают по территории курорта и на льду Клязьминского водохранилища. Побегать на лыжах сюда приезжают как постоянные резиденты "ПИРогово", игроки в гольф и яхтсмены, так и ценители комфортного отдыха на природе.

Покататься на трассе можно, заплатив 500 рублей. Дети до 7 лет допускаются бесплатно в сопровождении родителей. Лыжня регулярно подготавливается специальной техникой для конькового и классического хода. Каждую субботу в 11:30 организуются лыжные и лыжно-стрелковые гонки в разных возрастных группах. На трассу могут выйти участники даже пятилетнего возраста. Участие в соревнованиях для взрослых стоит 2000 рублей, для детей – 500 рублей, в цену включены буфет и согревающие напитки. Взрослым участникам предлагается продемонстрировать не только технику катания, но и мастерство стрельбы из положения стоя. После соревнований или катания можно отдохнуть в уютных интерьерах ресторана "Домино", где представлены блюда русской и европейской кухни.

Адрес: Мытищинский район, поселок "Пансионат Клязьминское водохранилище", д. 3А

Сайт: www.pirogovo.ru

Массовые катания

Одно из самых популярных мест для пробежек у лыжников Московского региона – трасса у лыжного стадиона "Зоркий" в Красногорском районе. Она абсолютно бесплатная и открыта круглые сутки, но в будние дни во второй половине дня и в выходные до 15 часов часть лыжни закрывается для различных соревнований, которые проходят здесь очень часто. Основная трасса, начинаясь от стадиона, расходится в разные стороны на два маршрута. Длина каждого из них составляет около 2,5 километров. Лыжня подходит всем – и любителям конькового стиля и поклонникам "классики". Здесь же есть и длинная лыжня, проходящая по склонам рек Банька и Синичка – так называемая Утробинская десятка. Ее протяженность около 10 километров. Благодаря тому, что лыжня изобилует перепадами высот, здесь любят кататься профессионалы.

Адрес: г. Красногорск, ул. Речная, д. 37

Сайт: masouzorky.ru

Бок о бок со знаменитостями

Спортивный парк отдыха в Одинцовском районе, носящий имя Ларисы Лазутиной, – излюбленное место для тренировочных забегов олимпийцев-лыжников. Два года назад шестикилометровая трасса была обновлена. Не обязательно бежать все расстояние – можно выбрать один из малых кругов внутри – на три километра или на пять. Благодаря небольшим горкам, у лыжников есть возможность развить приличную скорость. Также в парке проложена легкая пологая трасса для новичков - на четыре километра, а для профессионалов имеется более сложная с крутым рельефом, но на три километра. Парк открыт с 6 утра до 1 часа ночи, вход свободный.

Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская, д. 1

Сайт: park-1.ru

Лыжня с прекрасным видом

Одна из самых протяженных оборудованных трасс Подмосковья находится в Сергиево-Посадском районе, на территории парк-отеля "Пересвет". Лыжникам есть, где разогнаться: протяженность лыжни – около 14 километров, из них две трети оборудованы освещением. Дистанции разделены на участки. Самый короткий – один километр, самый длинный – около десяти. Возвышенности Клинско-Дмитровской гряды создают подъемы и спуски на трассе, причем перепад составляет почти 350 метров. Лыжня проходит в лесном массиве, рядом с рекой Кунья, и спортсмены могут наслаждаться не только свежим морозным воздухом, но и природными красотами Подмосковья.

К подготовке трассы в парк-отеле подходят ответственно – ее укатывают с помощью ратраков под классический и коньковый стили. Вдоль маршрута имеется навигация, а лыжня разделена на профессиональную и любительскую части. Трасса открыта с 9 утра до 21 часа. Выход на лыжню стоит 250 рублей, также от 500 до 1000 рублей нужно оставить в залог, чтобы получить специальную майку, которая является пропуском.

Адрес: г. Пересвет, ул. Пионерская, д. 9

Сайт: peresvethotel.ru

Без животных

Жители Люберецкого района Подмосковья предпочитают кататься в Томилинском лесопарке рядом с карьером "Волкуша" – примерно в 12 километрах от МКАД. У начала трассы оборудована парковка для машин. Лыжники собираются на центральной поляне, где есть освещение и можно ознакомиться со схемой трассы. Лыжня пролегает как по пересеченной местности, так и по равнине. Кататься здесь можно как коньковым, так и классическим стилем. Обслуживанием лыжни занимается некоммерческая организация "Спортивный клуб "Волкуша". Говорят, что впервые эти места лыжники облюбовали в 60-е годы. Сейчас протяженность большого круга достигает 10 километров. Кататься можно бесплатно.

Важное условие: на трассу запрещено привозить собак, причем любого размера – считается, что они портят лыжню.

Адрес: Лесопарковая зона "Волкуша"

Сайт: volkuscha.ru