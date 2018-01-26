Главные события Москвы с 26 января по 1 февраля 2018 года

Какие интересные события ожидают Москву в ближайшие семь дней? Dni.Ru выступят в роли гида и расскажут о самых значимых из них. Ну а выбор, как всегда, остается за вами.

26 января, пятница

В ГМИИ им. А.С. Пушкина открыт новый сезон "Пятниц в Пушкинском". В пяти зданиях Музея каждую пятницу проходят концерты, экскурсии, беседы, посвященные постоянным экспозициям музея и главным выставкам этой зимы и весны. На этот раз гостей будет ждать обзорная экскурсия по выставке "Передвижники и импрессионисты", кураторская экскурсия "XIX век: искусство и жизнь" по выставке "Передвижники и импрессионисты", лекция "Соцреалистический канон", экскурсия по мини-выставке "Графика ХХ века. Литография", концерт "Музыкальные диалоги". Часы проведения и подробную информацию можно узнать на официальном сайте музея.

На сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится концерт Арт-проекта "ТенорА XXI века" и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", посвященный Татьяниному дню. Зрителей ждут золотые песенные хиты: "Аленушка", "Лебединая верность" Евгения Мартынова, "Любимые глаза" Андрея Бабаева, "Королева красоты", "Свадьба", "Верни мне музыку" Арно Бабаджаняна, "Татьяна" Марка Марьяновского, "Что так сердце растревожено" Тихона Хренникова, "Эти глаза напротив" Давида Тухманова и другие.

26-28 января в "Крокус Сити Холле" состоятся заключительные показы шоу-бестселлера "The ILLUSIONISTS 2.0" ("Иллюзионисты 2.0"). В программе задействованы семь профессиональных иллюзионистов, на ее подготовку потребовались месяцы работы, чтобы поразить публику. В наличии имеются билеты в специальный магический сектор, где зрители получат возможность стать участниками представления.

Участие России в Олимпиаде под сомнением. Но, похоже, появилась достойная альтернатива. В "ГЛАВCLUB GREEN CONCERT" пройдет первый чемпионат страны по… игре "Камень/Ножницы/Бумага". "Вы думаете, что мы сошли с ума? Да, мы сошли с ума!", – говорят сами организаторы. Что значит победить в этой игре, случайность или тонкий вероятностный расчет? Попробовать разобраться можно будет лично. Тем более, что победителей ждут призы.

27 января, суббота

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу-сказку "Дюймовочка". Это знаменитая сказка Андерсена, которая получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Зрители окунутся в волшебный мир. Крохотной девочке Дюймовочке Сколько придется пережить множество приключений. Ее похитят Жабы, прогонят Майские Жуки, она окажется в услужении у Мыши и ее едва не выдадут замуж за скупого Крота. Но весной Ласточка на своих крыльях перенесет девочку в волшебную страну, где она встретит своего Принца.

В "ГЛАВCLUB GREEN CONCERT" пройдет "ЗОМБ на Global Student Party. День Студента". Ожидаются живые выступление артистов, отличная музыка, зона технологий и много другого, необходимого для зажигательного отдыха. Организаторы заявляют, масштабное танцевальное событие, созданное в соответствии с лучшими традициями европейских фестивалей электронной музыки.

28 января, воскресенье

В "ГЛАВCLUB GREEN CONCERT" выступит знаменитая отечественная рок-группа "СерьГа". Коллектив на сцене уже почти четверть века, материала накопилось достаточно, чтобы превращать каждый концерт в настоящее событие для меломанов. Все любители хитов "А что нам надо" и "Страна чудес" останутся довольными.

В ДК "Подмосковье" на сцену выйдет Иеромонах Фотий (Виталий Мочалов), насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу "Голос". Зрителей ждет насыщенная программа, в которую войдут знаменитые романсы и песни различных жанров, включая хиты мировой эстрадной музыки разных лет.

28 января, понедельник

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит Олег Агеев и его группа. Артист имеет тридцатилетний стаж музыканта-исполнителя и опыт работы во многих профессиональный коллективах. Музыкант участвовал в известных ТВ-проектах "Угадай мелодию", "Поющая компания", "Жизнь прекрасна!", "Телеигра".

30 января, вторник

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Чайка" по произведению Антона Чехова. Театр покажет знакомую со школьной скамьи историю в новом свете и расскажет о том, какая бывает любовь. Создатели так описывают свое детище: "Магическое озеро притягивает всех, манит и не дает покоя. На его берегу разыгрываются драмы более страшные, чем на сцене. Каждый их живущих в усадьбе мечтает о счастье, но оно недостижимо для него. Лирические мелодии романсов, в которые врываются жесткие звуки ударных. Любовь, разбитая разочарованием, боль, которую невозможно забыть и успокоить".

В "Крокус Сити Холле" представят авторскую постановку "#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ" актера Саши Петрова, знакомого зрителям по главным ролям в фильме "Притяжение", киносериале "Гоголь. Начало", сериалам "Полицейский с Рублевки", "Метод" и другим. Это и моноспектакль с декорациями, вынесенными прямо в зрительный зал, и рок-концерт, где сыграет атмосферная группа "Ocean Jet", и фильм, который снимается live-камерой прямо в процессе действа и транслируется на огромные экраны.

31 января, среда

В Государственном Кремлевском Дворце состоится юбилейный концерт Народного артиста РФ и Республики Татарстан Рената Ибрагимова. Его виртуозное владение вокалом делает его обладателем одного из лучших голосов в мире. Его репертуар огромен и охватывает самые разные жанры. Его исполнение способно затронуть струны души слушателей самых разных возрастов.

В "Крокус Сити Холле" выступят три выдающихся музыканта Дон Эйри, Тони Кэйри и Дуги Уайт, которые обратятся к наследию легендарной группы Rainbow. Эти трое принимали участие в записи 7 из 10 альбомов коллектива, колесили по планете в рамках мировых туров. Тони Кэйри стал соавтором многих песен на альбомах эры Ронни Джеймс Дио, а Дон Эйри сыграл на дисках золотого периода, когда певцами Rainbow были Грэм Боннет и Джо Линн Тернер. Дуги Уайт стал вокалистом на последнем релизе группы.

В Московском международном Доме музыки покажут шоу "Tango de Buenos Aires", которое рассказывает историю возникновения аргентинского танго. Главный герой, молодой талантливый танцор, ищущий в течение всей своей жизни новые явления в мире танцев. Он проведет зрителей по пути танго от арабалий (бедных кварталов Буэнос-Айреса) до Парижа и Аргентины, страны, где А. Пьяццолла написал свои лучшие произведения в стиле tango nuevo.

1 февраля, четверг

В Государственном Кремлевском Дворце единственный показ спектакля "Щелкунчик" Пермского театра оперы и балета. В главных ролях легендарные танцовщики – Наталья Осипова и Никита Четвериков. Наталья Осипова, одна из самых известных и титулованных русских балерин, в прошлом прима-балерина Михайловского и Большого театра, Американского балетного театра, является прима-балериной в театре Ковент-Гарден. Никита Четвериков – лауреат конкурса "Большой балет" 2016 года. Критики отметили, что получился прекрасный дуэт.

В Московском международном Доме музыки покажут фламенко-спектакль "Picasso: Dentro y Fuera". Это завораживающая постановка, созданная в России, где образ Испании "Dentro y Fuera" ("снаружи и внутри") воплощен в синтезе элементов традиционной и современной хореографии, а образы и мизансцены отходят от привычных стереотипов. Действо соединяет в себе разные виды искусств музыку, танец и даже живопись.

В кино выходит отечественный психологический триллер "Селфи" с Константином Хабенским, Юлией Хлыниной и Федором Бондарчуком в главных ролях. Известного писателя и телеведущего Владимира Богданова подменяет его двойник. Это абсолютная копия, которая отнимает у героя не только славу и работу, но и жену, и любовницу. Да и справляется с этой жизнью двойник лучше оригинала. И только его дочь желает вернуть настоящего отца.