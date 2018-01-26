Бутерброды угрожают человечеству

Ученые из Манчестерского университета (Великобритания) выяснили, что пищевые отходы от производства сэндвичей наносят вред окружающей среде. Оказывается, они загрязняют ее, как и восемь миллионов автомобилей на дорогах.

Исследователи обнаружили и самый "грязный" бутерброд в списке виновников загрязнения окружающей среды. Так, сэндвич с яйцом, беконом и колбасой производит почти 1,441 грамма углекислого газа (CO2).

Учитывая среднегодовое потребление бутербродов в Великобритании на уровне 11,5 миллиарда, специалисты подсчитали вред, наносимый окружающей среде. Выяснилось, что производство сэндвичей позволяет дополнительно выбрасывать в экосистему до 9,5 миллиона тонн СО2, передает Life.ru.

Исследование касалось изучения влияния всего жизненного цикла бутерброда — от приготовления до полного разложения. По данным ученых, токсичный пластик, который практически не разлагается, попав в грунт, и другие виды упаковки составляют лишь 10-12% от общего числа "бутербродного загрязнения".

Ранее бывшие сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's рассказали о том, какой бургер лучше не заказывать. По их словам, не стоит есть рыбный бургер "Филе-о-фиш": самый непопулярный сэндвич никогда не бывает свежим, поэтому его вкусовые качества оставляют желать лучшего.