Поклонники в шоке от страшных изменений Риз Уизерспун

Новая обложка престижного западного журнала Vanity Fair стала объектом насмешек. Знаменитый фотограф Энни Лейбовиц переборщила с ретушью.

В результате фотошопа у голливудской актрисы Риз Уизерспун появилась третья нога, а у известной телеведущей Опры Уинфри – лишняя рука. Знаменитости посмеялись над фотоляпом и не стали предъявлять претензий ни Лейбовиц, ни журналу. "Я думаю, все знают, что у меня три ноги. Надеюсь, вы принимаете меня такой, какая есть", – приводит "Газета.ru" слова Риз Уизерспун.

Как сообщает телеканал 360, Опра Уинфри также решила отнестись к произошедшему с юмором. В своем Twitter она ответила на заявление актрисы: "Риз, я приму тебя даже трехногой… Если ты примешь меня с моей третьей рукой".

Твиты звезд собрали десятки тысяч лайков и перепостов. Некоторые комментаторы рассказали, что, если бы у них были такие ноги, они бы тоже не отказались от трех штук. Часть подписчиков Уизерспун предположили, что с тремя руками обнимать подругу гораздо легче.

Чудеса фотографии. В твиттере сначала разглядели третью ногу у Риз Уизерспун на обложке Vanity Fair, а потом и лишнюю руку у Опры Уинфри на других снимках https://t.co/YpoL62umvQ pic.twitter.com/0rL2FYhJlp — Телеканал Дождь (@tvrain) 26 января 2018 г.

Это не единственные ляпы, допущенные Энни Лейбовиц. Так, молодая актриса Зендайи на обложке, наоборот, оказалась без ноги. Кроме того, внимательные читатели пришли в замешательство от подписи к фотографии. На обложке изображены 13 человек, но Vanity Fair указал, что в кадре находятся 12 актеров.

Как стало известно позднее, на обложке должна была находиться еще одна звезда. В фотосессии принимал участие знаменитый актер Джеймс Франко. После того как множество девушек обвинили его в сексуальных домогательствах, редакция приняла решение вырезать его из кадра.

Напомним, Джеймс Франко – голливудский актер, лауреат премии "Золотой глобус". Играл в таких фильмах, как "Человек паук", "Восстание планеты обезьян", "Джеймс Дин" и "127 часов". Успел сняться в 120 фильмах, в 40 выступил продюсером и еще в 28 – режиссером.