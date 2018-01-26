Изуродованная пластикой Мадонна пускает слюни

Знаменитая Мадонна шокировала подписчиков своего Instagram. Певица выложил на всеобщее обозрение свою грудь.

На фото артистка прикрывается сумкой Louis Vuitton, на которой изображена "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. "До сих пор пускаю слюни по этой сумке", – призналась Мадонна. Однако ни сумка ни обнаженная грудь не привлекли такого внимания подписчиков, как ее лицо.

59-летняя икона поп-музыки явно ожидала другой реакции на публикацию: огромная часть фанатов артистки обратили внимание вовсе не на бюст Мадонны, а на странное выражение ее лица. Многие посчитали, что это последствия нескольких пластических операций, на которые 59-летняя Мадонна идет, чтобы сохранить красоту.

"Пожалуйста, прекрати делать пластические операции. Раньше ты выглядела лучше", "Это выглядит омерзительно", "Оооой, мои глаза", "Что ты сделала со своими губами", "До чего ты докатилась... По-моему, уже настало время, когда тебе пора начинать вязать, как и подобает старушкам", "Заставляет поежится", "Дорогая несчастная Мадонна. Я боюсь, что не смогу больше тебя любить, потому что ты ведешь себя глупо. Ты психически не здорова или притворяешься?", – возмущались подписчики королевы попа.

Публикация от Madonna (@madonna) Янв 25, 2018 at 6:17 PST

Российские поклонники Мадонны испугались, что ее пост решит повторить Анастасия Волочкова. Напомним, ранее Dni.Ru писали, что балерина опубликовала в своем микроблоге фото, на котором позирует в образе певицы Мадонны. На снимке звезда предстала в ярко-розовом боди и сиреневых сапогах.

Вот и Волочкова предстала перед поклонниками в розовом боди и сапогах, украшенных пайетками. Правда, выглядела она довольно странно, в отличие от Мадонны, которой подобные наряды шли.